Зеленський попередив окупантів: йдіть додому, поки ще можете ходити

Ввечері 26 березня мер Славутича повідомив про окупацію міста російськими військами

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що російським окупантам не вдасться надовго окупувати Славутич Київської області. Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні.

Зеленський прокоментував окупацію російськими військами українського міста Славутич. Там велика кількість людей вийшла на мирні мітинги проти росіян.

«Вільний народе вільної країни! Вільний Славутич, який загарбникам не підкорити. Сьогодні ми всі були разом з тобою, на твоїх вулицях, у твоєму протесті», – сказав глава держави.

Зеленський заявив, що «всі разом сьогодні говорили окупантам одне – ідіть додому, поки ще можете ходити».

Глава держави зазначив, що окупанти зустріли опір мирних українців, які не хочуть бачити російських військових на рідній землі.

«Російські загарбники увійшли у Славутич і зустріли там таку ж реакцію, як і на півдні нашої держави, як і на сході нашої країни», – сказав президент.

Він зазначив, що Україна єдина у прагненні жити вільно, незалежно й заради власних мрій, а не чужих хворих фантазій.

«Кожен день боротьби за українську землю доводить, що країна є сповненою життям державою, яка має історичне коріння та моральну основу на всій своїй території», – сказав президент.

Нагадаємо, відсьогодні місто-супутник Чорнобильської АЕС Славутич в окупації.

Сьогодні зранку російські загарбники вдерлися до оточеного міста Славутича що у Київській області та захопили міську лікарню. Стало відомо про викрадення окупантами мера Юрія Фомічева.

Мешканці міста вийшли на велелюдний проукраїнський мітинг, який окупанти безуспішно намагалися розігнати автоматними чергами та світлошумовими гранатами.

Згодом з’явилося повідомлення про визволення міського голови.

Після цього Фомічев взяв участь в проукраїнському мітингу на головній площі Славутича.