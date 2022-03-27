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    Економіка та фінанси

    Преміальне пальне стане дешевшим: уряд прийняв рішення

    В Україні у багатьох мережах АЗС ціни знизилися - Преміальне пальне стане дешевшим: уряд прийняв рішення
    В Україні у багатьох мережах АЗС ціни знизилися
    фото з відкритих джерел

    Загалом, ціна на преміальне пальне не може більш ніж на 5% перевищувати ціни звичайного

    Уряд зробив ще один крок для стабілізації паливного ринку: встановив українським АЗС ціни на преміальне пальне. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

    Загалом, ціна на преміальне пальне не може більш ніж на 5% перевищувати ціни звичайного.

    «Таким чином ми нівелюємо можливість для деяких АЗС ставити необґрунтовано високі ціни», - йдеться в повідомленні.

    Також міністр зазначив, ціни на бензин та дизель знизилися 5-10 гривень, пальне знову з'явилося на багатьох АЗС. Із Європи до України поїхали тисячі тонн пального.

    Нагадаємо, після початку повномасштабної війни Росії проти України на багатьох АЗС виник серйозний дефіцит пального і подекуди бензин продавали максимум по 20 літрів в «одні руки». Кабмін ухвалив рішення, яке допоможе збільшити кількість пального.

    Теги: Кабмін росія окупанти міністр війна бензин ціни АЗС Україна окупація Денис Шмигаль пальне #stoprussia
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    Преміальне пальне стане дешевшим: уряд прийняв рішення