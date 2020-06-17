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    Поліція почала штрафувати пасажирів київського метро за порушення маскового режиму

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    Поліція почала штрафувати пасажирів київського метро за порушення маскового режиму
    Фото: Наталка Макогон, Facebook

    Розпочалися рейди співробітників метрополітену і поліції у підземці

    Співробітники Київського метрополітену спільно з поліцією перевіряють дотримання маскового режиму в вагонах. Про це повідомила речниця КП «Київський метрополітен» Наталія Макогон на своїй сторінці у Facebook.

    Вона зазначила, що на входах до станцій всі пасажири чемні, бо бачать представника поліції, охорону підземки, чують оголошення. Стягувати маски на підборіддя деякі пасажири починають уже на ескалаторі.

    «Тобто формально маска звісно є, але одягнена зовсім не та те місце», - зазначила Макогон.

    Вона повідомила, що загалом з часу відновлення роботи метро поліція склала 37 протоколів, по одному з них суд уже виніс рішення про сплату штрафу у розмірі 17 тис. грн.

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    Поліція почала штрафувати пасажирів київського метро за порушення маскового режиму
    Поліція почала штрафувати пасажирів київського метро за порушення маскового режиму

    Раніше «Главком» писав, що мешканці Києва не виконують масковий режим під час поїздок у столичній підземці.

    Деякі пасажири заходять в метро в масках, але потім їх знімають.

    Повідомлялося, що співробітники метрополітену спільно з поліцією проводитимуть рейди у вагонах потягів для виявлення порушників маскового режиму.

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