Чернігівщина та Житомирщина оговтуються від російської агресії: які об'єкти відновлено

Звільнені від російських окупантів регіони відбудовують зруйновану війною інфраструктуру

На всіх звільнених від російської окупації територіях тривають оперативні відновлювальні роботи. Низка областей уже можуть похвалитися певними успіхами у відбудові інфраструктури. Про це на брифінгу повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Зокрема, за словами Тимошенка, на Житомирщині продовжується очищення території від вибухонебезпечних предметів та їх знищення.

«В області обраховано 2 688 об’єктів, пошкоджених внаслідок збройної агресії з боку Росії, серед них 209 зруйновано вщент», – розповів посадовець.

Станом на сьогодні, за словами Тимошенка, вже повністю відновлено:

шість адміністративних будівель;

16 багатоповерхівок;

180 приватних житлових будинків;

один заклад вищої освіти;

один дитячий садок;

чотири школи;

по два заклади культури та охорони здоров’я в обласному центрі.

«Вже завершено відновлення та відкрито всі приміщення будівлі Житомирської політехніки. В обласному краєзнавчому музеї відремонтовано фасади. У Малині в центрі культури та дозвілля, адмінбудівлі пожежної частини №13 – відремонтовано покрівлю, замінено вікна», – зазначив Тимошенко.

У Чернігівській області триває розмінування територій, а також відбудова інфраструктури. Загалом у Чернігові та області відновлено:

329 кілометрів дорожнього покриття;

97 багатоквартирних житлових будинків;

три об’єкти житлово-комунального господарства;

20 мостів.

Посадовець також поінформував, що у процесі відновлення на Чернігівщині перебувають 11 об’єктів охорони здоров’я, 13 об’єктів житлово-комунального господарства, дев’ять закладів освіти, шість багатоквартирних будинків та один міст.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що вже зараз на деокупованих територіях необхідно оперативно відбудувати майже 40 тис. об'єктів, серед яких – 400 шкіл, 600 садочків та лікарень, а також об'єкти водо-, газо-, тепло- та електропостачання. Решта об'єктів – житлова інфраструктура.

Також нагадаємо, що раніше уряд України презентував Fast Recovery план на конференції в Лугано.

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