Зеленський обговорив відновлення України з головою Сенату Франції (фото)

Президент подякував французьким парламентарям та всьому французькому народові за підтримку України

Президент подякував французьким парламентарям та всьому французькому народові за підтримку України

Жерар Ларше перебуває з візитом в Україні

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з головою Сенату Французької Республіки Жераром Ларше та делегацією верхньої палати французького парламенту, що перебуває з візитом у нашій країні. Про це інформує Офіс президента.

Вітаючи французьких сенаторів, глава держави зазначив: «Ми цінуємо вашу увагу до України. Для мене було честю виступати в парламенті Франції. Вдячні за послідовну, дієву підтримку Францією суверенітету України, нашої територіальної цілісності».

Президент подякував французьким парламентарям та всьому французькому народові за важливу й багатопланову підтримку України – безпекову, гуманітарну та фінансову.

«Особливо цінуємо та відчуваємо допомогу, яку Франція надає українцям, котрі знайшли тимчасовий прихисток від війни у вашій дружній і гостинній державі», – зазначив він.

Володимир Зеленський поінформував сенаторів про розвиток ситуації на фронті. У цьому зв’язку сторони обговорили питання подальшого нарощування допомоги для сил оборони України.

Глава держави також наголосив, що якнайшвидше відновлення миру на українській землі залишається нашим першочерговим пріоритетом. Особливо важливим для цього є напрацювання дієвих гарантій безпеки для нашої держави. Володимир Зеленський зазначив, що Франція є одним з ключових партнерів України в цьому напрямі.

Під час перемовин приділили увагу роботі, яку вже веде Україна з метою підготовки до повоєнної відбудови.

Президент подякував за готовність Франції взяти активну участь у цьому процесі та за намір сприяти у відновленні Чернігівської області.

Глава держави відзначив важливу роль Франції в отриманні Україною статусу кандидата в члени Європейського Союзу.

«Роль французького головування у ЄС в цьому процесі, а також позиції вашої держави та особисто Президента Еммануеля Макрона неможливо переоцінити», – наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у ніч із 8 на 9 липня у зверненні президент України Володимир Зеленський розповів, що привітав головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного з днем народження.