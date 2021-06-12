Чернівчанам про подорожчання тепла повідомить кіт – комунальники взяли його на роботу

Тепер на «Чернівцітеплокомуненерго» працює кіт на ім'я Мирон Павлович

У Чернівцях на комунальному підприємстві взяли до команди пухнастого співробітника. Тепер на «Чернівцітеплокомуненерго» працює кіт на ім'я Мирон Павлович. Про його історію розповіли на сторінці підприємства у мережі.

У першій публікації, нібито від першої особи, йдеться про те, як кіт потрапив до тепловиків. Спочатку кошеня, яке хтось залишив на вулиці через кілька днів після народження, врятували працівники котельні. Згодом чотирилапого переселили в офісне приміщення, де він слухав телефонні розмови та блукав між стосами паперів. Але на цьому пригоди Мирона Павловича не закінчилися, бо навесні він отримав важке поранення.

«Через перше кохання в мене сталася трагедія: коли я йшов гуляти до своєї подружки, хтось вистрілив в мене і пошкодив хребет. Я ледве доповз до школи, поруч з новим домом, і там вже просто лежав. На щастя, мене побачили волонтери, за що я їм досі щиро вдячний», – ідеться у публікації.

Коли волонтери оголосили у мережі про збір коштів на операцію для кота, працівники «Чернівцітеплокомуненерго» впізнали свого улюбленця та забрали з лікарні.

«Я повернувся до своїх кабінетів і почав більше ще цінувати моїх співжителів. Щоб якось віддячити, я часто підказую їм де знати потрібний документ та рятую їх від нервових зривів. А ще постійно просто віддаю їм тепло, як вони колись давали його мені маленькому», – «розповідає» котик.

Крім того, тепер Мирон Павлович «повідомляє» на сторінці підприємства про всі важливі новини та зміни. У тім числі і проте, що тарифи на тепло незабаром зростуть.

Нагадаємо, в Україні тарифи на опалення збільшаться на 40%. Також подорожчає і гаряча вода. Це станеться внаслідок перерахунку ціни на газ. У тарифі на опалення багато складових, туди входять витрати на поточний, капітальний ремонт, зарплати працівників теплокомуненерго (ТКЕ) і так далі. Але найбільше ціна на опалення залежить від вартості газу, за якою ТКЕ купують його у «Нафтогазу». Як стверджує глава департаменту житлово-комунальної інфраструктури Громадської ради при КМДА Олег Попенко, газ – це 80% собівартості опалення. А вартість газу, яка була закладена в тариф на опалення минулої зими, набагато менша, ніж та, що пропонують зараз.

До слова, нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії в квітні 2021 року склали 17,8 млрд грн. Це на 56,1% більше, ніж у квітні минулого року (11,4 млрд грн).

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