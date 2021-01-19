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    Економіка та фінанси

    Газ подешевшає не для всіх: українців попередили про обман з тарифами

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    Газ подешевшає не для всіх: українців попередили про обман з тарифами

    «Знижка буде стосуватися невеликої кількості наших співгромадян»

    Зниження вартості газу в Україні стосуватиметься не всіх споживачів, а тільки тих, хто використовує газ як опалення.

    «Все, що говорить Денис Шмигаль і Володимир Зеленський, – це відверта брехня, адже ця знижка стосуватиметься невеликої кількості наших співгромадян», – заявив в ефірі ZIK Павло Розенко, який обіймав посаду віцепрем'єр-міністра в 2016-2019 роках.

    За його підрахунками, зниження цін стосуватиметься максимум 1,5 мільйона українців, які платили за блакитне паливо понад 7,5 грн за кубометр.

    «Говорімо чесно, йдеться не про 6,99, а про 6,99 і плюс майже 1,8 грн ще за доставку. Тобто ціна газу досягатиме 9 грн за кубометр», – резюмував Розенко.

     Читайте також: Перехід на індивідуальне опалення: порятунок чи загроза?
    Теги: газ тарифи опалення
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