Газ подешевшає не для всіх: українців попередили про обман з тарифами

«Знижка буде стосуватися невеликої кількості наших співгромадян»

Зниження вартості газу в Україні стосуватиметься не всіх споживачів, а тільки тих, хто використовує газ як опалення.

«Все, що говорить Денис Шмигаль і Володимир Зеленський, – це відверта брехня, адже ця знижка стосуватиметься невеликої кількості наших співгромадян», – заявив в ефірі ZIK Павло Розенко, який обіймав посаду віцепрем'єр-міністра в 2016-2019 роках.

За його підрахунками, зниження цін стосуватиметься максимум 1,5 мільйона українців, які платили за блакитне паливо понад 7,5 грн за кубометр.

«Говорімо чесно, йдеться не про 6,99, а про 6,99 і плюс майже 1,8 грн ще за доставку. Тобто ціна газу досягатиме 9 грн за кубометр», – резюмував Розенко.