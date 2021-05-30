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    Тариф на електроенергію піднімуть: названо нові ціни і дати

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    В Україні здорожчає електроенергія - Тариф на електроенергію піднімуть: названо нові ціни і дати
    В Україні здорожчає електроенергія

    Ціни на електроенергію можуть піти вгору

    Кабінет Міністрів України анонсував підвищення тарифів на електроенергію. Суми в платіжках українці можуть змінитися вже з 1 липня 2021 року. І ціна може піднятися в деяких регіонах майже у два рази.

    Скільки ж українці платитимуть за електроенергію в різних регіонах України?

    До 30 червня в Україні діятиме нинішній тариф – 1,68 гривні за кіловат. З 1 липня тариф планують підняти, і в різних регіонах ціни будуть істотно відрізнятися.

    У Київській та Дніпропетровській області тариф на електроенергію коливатиметься від 2,60 до 2,96 гривні. А ось в Івано-Франківській та Луганській області ціна підстрибне набагато більше - від 3,70 до 4 гривень за кіловат.

    Як пояснюють у Міністерстві енергетики, це пов'язано з різним тарифом на розподіл електроенергії. У Києві він найнижчий, а в Луганській області найвищий.

    Варто зазначити, що пільговий тариф для споживачів, які використовують менш як 100 кВт-год скасували й у квітні Верховна Рада не підтримала повернення до цієї практики. Для всіх споживачів в Україні був встановлений єдиний тариф-1,68 кВт ∙ год.

    За словами заступника міністра енергетики Юрія Бойко, підвищення тарифів пов'язане з тим, що збільшилися ціни на забезпечення передачі струму.

    За даними видання «Слово і Діло», Нацкомісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг запропонувала Кабміну свій план підвищення тарифів. Він розбитий на етапи та розтягнутий майже до кінця 2023 року.

    Як змінювалися тарифи на електроенергію в Україні (slovoidilo.ua)

    Як змінювалися тарифи на електроенергію в Україні (slovoidilo.ua)

    Однак Постанова поки що знаходиться на узгодженні й остаточне рішення ще не прийнято.

    Читайте також: Тариф на газ з 1 червня: постачальники підняли ціни

    Джерело: rbc.ua

    Теги: тарифи ціни електроенергія
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    Тариф на електроенергію піднімуть: названо нові ціни і дати