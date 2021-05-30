Тариф на електроенергію піднімуть: названо нові ціни і дати

Кабінет Міністрів України анонсував підвищення тарифів на електроенергію. Суми в платіжках українці можуть змінитися вже з 1 липня 2021 року. І ціна може піднятися в деяких регіонах майже у два рази.

Скільки ж українці платитимуть за електроенергію в різних регіонах України?

До 30 червня в Україні діятиме нинішній тариф – 1,68 гривні за кіловат. З 1 липня тариф планують підняти, і в різних регіонах ціни будуть істотно відрізнятися.

У Київській та Дніпропетровській області тариф на електроенергію коливатиметься від 2,60 до 2,96 гривні. А ось в Івано-Франківській та Луганській області ціна підстрибне набагато більше - від 3,70 до 4 гривень за кіловат.

Як пояснюють у Міністерстві енергетики, це пов'язано з різним тарифом на розподіл електроенергії. У Києві він найнижчий, а в Луганській області найвищий.

Варто зазначити, що пільговий тариф для споживачів, які використовують менш як 100 кВт-год скасували й у квітні Верховна Рада не підтримала повернення до цієї практики. Для всіх споживачів в Україні був встановлений єдиний тариф-1,68 кВт ∙ год.

За словами заступника міністра енергетики Юрія Бойко, підвищення тарифів пов'язане з тим, що збільшилися ціни на забезпечення передачі струму.

За даними видання «Слово і Діло», Нацкомісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг запропонувала Кабміну свій план підвищення тарифів. Він розбитий на етапи та розтягнутий майже до кінця 2023 року.

Як змінювалися тарифи на електроенергію в Україні (slovoidilo.ua)

Однак Постанова поки що знаходиться на узгодженні й остаточне рішення ще не прийнято.