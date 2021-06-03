Нові тарифи на газ в червні: хто з українців заплатить більше всіх

Скільки українці заплатять за газ в червні

Найвищу ціну на газ у червні встановила для клієнтів «Херсонська обласна газопостачальна компанія». Так, в разі споживання близько 50 кубів газу на місяць різниця в платіжках між постачальником із низьким і високим тарифами може становити близько 200 грн на місяць.

У «Херсонської обласної газопостачальної компанії» річний тариф становить 13,5 грн, а місячний у червні – 11,89 грн. Для прикладу, клієнти «Харківгаззбуту» можуть платити за все 7,99 грн за куб (річний тариф збігається з місячним).

Так, якщо в місяць на підігрів гарячої води і приготування їжі витрачається 50 кубометрів газу, то клієнти «Херсонської обласної газопостачальної компанії» заплатять 594 грн, а харківської компанії – всього 399,5 грн.

Загалом річні пропозиції, як і в травні, коливатимуться від 7,80 і до 13,50 грн за кубометр.

Найнижчі ціни запропонували «Агросинтез Трейдінг» із ціною 7,80 грн за кубометр, «Евода Трейд» КП «Луцькводоканал» із ціною 7,88 грн за кубометр, «Черкасигаз Збут» і «Уманьгаз Збут» із ціною 7,89 грн за кубометр, а також ГК «Нафтогаз України» з ціною 7,96 грн за кубометр.

Загалом більшість компаній встановила ціни до 9 грн за кубометр. А найпоширеніший річний цінник на газ у червні становить 7,98–7,99 грн за кубометр.

Ще понад 20 постачальників продаватимуть клієнтам із річними тарифними планами кубометр палива за ціною від 9,20 грн і до 13,50 грн.

Тим часом місячні ціни, які компанії пропонують на червень, коливаються від 7,80 і до 12 грн за кубометр.

Компанія «КиївГазЕнерджі», у якої ще місяць тому перестав працювати сайт, досі не оприлюднила свою річну пропозицію та місячну ціну газу на червень. Компанію через це порушення чекає перевірка та санкції від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, повідомляє «Обозреватель».

Нові цінові пропозиції від постачальника останньої надії (ПОН) також наразі невідомі.

Нагадаємо, що з травня 2021 року по квітень 2022 року в Україні як базова діє саме річна ціна. Саме на неї автоматично перевели споживачів. Водночас за бажанням люди можуть обрати й інші тарифні плани: місячні чи сезонні.

Раніше уряд скасував держрегулювання цін на газ. Підприємства теплокомуненерго тепер будуть укладати договори на постачання газу самостійно з будь-яким постачальником газу.

Через те, що рівень оплати за газ і житлово-комунальні послуги суттєво зріс, сьогодні будуть претендувати на державну підтримку крім 3 млн домогосподарств, що вже отримують субсидії, ще плюс 1,5-2 млн сімей. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів колишній віце-прем’єр-міністр та ексміністр соціальної політики Павло Розенко.

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