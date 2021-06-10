Тарифи на комуналку злетять: скільки заплатять українці за тепло

Тариф на опалення до опалювального сезону зросте на 20-25%

В Україні тарифи на опалення збільшаться на 40%. Також подорожчає і гаряча вода. Це станеться внаслідок перерахунку ціни на газ.

У тарифі на опалення багато складових, туди входять витрати на поточний, капітальний ремонт, зарплати працівників теплокомуненерго (ТКЕ) і так далі. Але найбільше ціна на опалення залежить від вартості газу, за якою ТКЕ купують його у «Нафтогазу». Як стверджує глава департаменту житлово-комунальної інфраструктури Громадської ради при КМДА Олег Попенко, газ – це 80% собівартості опалення. А вартість газу, яка була закладена в тариф на опалення минулої зими, набагато менша, ніж та, що пропонують зараз.

«Якщо дивитися на собівартість газу, за якою затверджували тарифи раніше, то ціна була не вище ніж 5,5-6 тис. грн за тисячу кубів. А в наступному опалювальному сезоні собівартість газу для теплокомуненерго буде вищою щонайменше на 30-40%», – каже Попенко.

За його словами, тариф на опалення до опалювального сезону зросте на 20-25%. Але зростання цін залежить не тільки від вартості газу, а й від самих теплокомуненерго.

«У нас є великі теплокомуненерго, які ще й виробляють електроенергію. Вони її продають і за рахунок цього мають можливість знижувати витрати на той же капремонт, на поточний ремонт. Відповідно, великі теплокомуненерго, Київ, Дніпро та інші, не настільки збільшуватимуть вартість послуг, основний удар припаде на невеликі компанії, в містах, де проживає 20-50 тисяч осіб. Там буде дуже серйозне зростання вартості послуг і великі проблеми як у самих компаній, так і в споживачів», – розповідає Попенко.

Водночас, за словами члена експертної ради Міністерства енергетики Геннадія Рябцева, тарифи немало залежатимуть і від позиції місцевої влади.

«Теплокомуненерго працюють із різною ефективністю, у них різна кількість абонентів, на яких можна розділити витрати, так само різна довжина тепломереж і їхня якість, різні тепловтрати. Якщо орган місцевого самоврядування не буде щось робити, щоб компенсувати витрати тепловиків, то до тих 20%, на які зросте вартість газу, додасться ще близько 15-20%. Якщо нічого не зміниться, до початку опалювального сезону тарифи зростуть на третину», – говорить він.

До слова, нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії в квітні 2021 року склали 17,8 млрд грн. Це на 56,1% більше, ніж у квітні минулого року (11,4 млрд грн).

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Джерело: Обозреватель