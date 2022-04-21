Як Росія своєю агресією декомунізувала Чернівці (фото)

Чернівці прощаються з радянською епохою

У Чернівцях демонтують пам’ятники, встановлені на честь російських діячів і радянських визволителів. Про це повідомив програмний директора ГО «Детектор медіа» Вадим Міський на своїй сторінці у Facebook.

«Чернівці прощаються з радянською епохою. Вже давно пора. У нас є власні герої», - написав він і оприлюднив фото демонтажу пам’ятників.

Як повідомлялося, 21 квітня мешканці Чернігова повалили пам'ятник радянській комсомолці-диверсантці Зої Космодем'янській.

У Харкові 17 квітня демонтували бюст радянського маршала Георгія Жукова. Це зробили Бійці «Aзoву», які викинули його на смітник.