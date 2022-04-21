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    Події в Україні

    Як Росія своєю агресією декомунізувала Чернівці (фото)

    У Чернівцях прибрали пам'ятник радянським визволителям - Як Росія своєю агресією декомунізувала Чернівці (фото)
    У Чернівцях прибрали пам'ятник радянським визволителям
    фото із соцмережі

    Чернівці прощаються з радянською епохою

    У Чернівцях демонтують пам’ятники, встановлені на честь російських діячів і радянських визволителів. Про це повідомив програмний директора ГО «Детектор медіа» Вадим Міський на своїй сторінці у Facebook.

    «Чернівці прощаються з радянською епохою. Вже давно пора. У нас є власні герої», - написав він і оприлюднив фото демонтажу пам’ятників.

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    Як Росія своєю агресією декомунізувала Чернівці (фото)
    Як Росія своєю агресією декомунізувала Чернівці (фото)
    Як Росія своєю агресією декомунізувала Чернівці (фото)

    Як повідомлялося, 21 квітня мешканці Чернігова повалили пам'ятник радянській комсомолці-диверсантці Зої Космодем'янській.

    У Харкові 17 квітня демонтували бюст радянського маршала Георгія Жукова. Це зробили Бійці «Aзoву», які викинули його на смітник.

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    Теги: росія окупанти війна Україна пам'ятник окупація #stoprussia
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    Як Росія своєю агресією декомунізувала Чернівці (фото)