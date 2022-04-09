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    Події в Україні

    У Тернополі демонтували пам'ятник Пушкіну

    Тернопіль залишився без Пушкіна - У Тернополі демонтували пам'ятник Пушкіну
    Тернопіль залишився без Пушкіна
    фото з відкритих джерел

    Усе російське потрібно демонтувати, вважає мер Тернополя Сергій Надал

    У ніч проти суботи, 9 квітня, в Тернополі зник пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну. Як повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал, пам’ятник, який розташовувався у сквері на вулиці В’ячеслава Чорновола, демонтували за рішенням виконавчого комітету.

    «Злочини росіян проти українського народу: вбивства, катування людей, ґвалтування жінок і дітей, руйнування українських міст перекреслили всю культуру російського народу. Цим злочинам немає пояснення. Вони не залишають нам вибору. Все російське потрібно демонтувати. В тому числі пам’ятник російському письменнику», – написав Сергій Надал на своїй сторінці у Facebook.

    У рішенні виконкому також вказано, що пам’ятник Пушкіну передадуть на безоплатне зберігання підприємству «Міськшляхрембуд».

    Напередодні у місті Мукачево демонтували погруддя російського поета Олександра Пушкіна.

    Нагадаємо, раніше у Чернівцях із Алеї слави демонтували зірку співака-зрадника (фото).

    Також в Ужгороді полили «кров’ю» і демонтували плиту на честь «возз’єднання» з Росією (фото).

    Теги: росія окупанти війна мер Україна Facebook міст окупація Сергій Надал памятник #stoprussia
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    У Тернополі демонтували пам'ятник Пушкіну