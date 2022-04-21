Чернігів позбувся пам'ятника радянській партизанці Зої Космодем'янській (відео)

Монумент був розташований перед фасадом школи №10, що на вулиці Попудренка, 33

У четвер, 21 квітня, мешканці Чернігова повалили пам'ятник радянській комсомолці-диверсантці Зої Космодем'янській. Про це йдеться на Facebook-сторінці «Декомунізація. України».

Монумент був розташований перед фасадом школи №10, що на вулиці Попудренка, 33. Бетонна скульптура в натуральний зріст зображала партизанку Зою Космодем'янську довоєнних років.

У мережі опублікували відео знесення пам’ятника.

Відомо, що на початку війни, в 1941 році, Космодем'янська разом з іншими комсомольцями в складі спецзагонів готували диверсійні акції на окупованих німцями територіях – відповідно до сталінської тактики «спаленої землі». Під час битви за Москву диверсійним загонам було поставлено завдання спалити всі будівлі в радіусі 200 км від Москви, щоб німецьким військам не було де зігрітися й переночувати. Відомий радянський диверсант Ілля Старинов пізніше назвав ці накази злочинними з моральної точки зору, безглуздими та навіть шкідливими з військової.

Космодем'янська встигла виконати тільки частину бойового наказу, організувавши підпал трьох будинків. Під час другої спроби підпалу один з жителів села підняв тривогу, і Космодем'янська була заарештована. Її катували й стратили через повішення.

Нагадаємо, що у Харкові 17 квітня демонтували бюст радянського маршала Георгія Жукова. Це зробили Бійці «Aзoву», які викинули його на смітник.