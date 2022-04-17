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    Бійці «Aзoву» знесли у Харкові бюст маршала Жукова і відправили на смітник (відео)

    Пам'ятник Жукову викинули на смітник - Бійці «Aзoву» знесли у Харкові бюст маршала Жукова і відправили на смітник (відео)
    Пам'ятник Жукову викинули на смітник
    фото з відкритих джерел

    Пам'ятник демонтували за допомогою вантажівки

    У Харкові вранці 17 квітня демонтували бюст радянського маршала Георгія Жукова. Про це у коментарі «Суспільному» підтвердила голова Адміністрації Немишлянського району Тетяни Топчій.

    «Усе сталося миттєво, близько 11:00. Під’їхали дві машини з військовими. Зняли бюст, вивезли все кудись. Зараз все тихо, ми розбираємося», – сказала вона.

    Вона не повідомила, хто саме демонтував пам'ятник. У пресслужбі Харківської міської ради, яка не один рік поспіль виступала проти демонтажу пам'ятника та декомунізації проспекту, інформації журналістам поки не надали.

    Водночас один із лідерів спецпідрозділу Kraken (окремий розвіддиверсійний підрозділ у складі однієї з військових частин Міноборони, до якого входять представники «Національного корпусу», – ред.) Костянтин Немічев повідомив, що погруддя Жукову демонтували саме вони.

    На відео, опублікованому Немічевим, видно, як за допомогою трактора й вантажівки, демонтують бюст, вивозять його з місця та викидають на смітник.

    Нагадаємо, раніше бійці тероборони Дніпра «Азов» показали, який захопили трофейний міномет. Також військові знищили батарею російської артилерії.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Бійці «Aзoву» знесли у Харкові бюст маршала Жукова і відправили на смітник (відео)