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    Події в Україні

    Четверо пасажирів побили провідника поїзда через зауваження щодо куріння у тамбурі

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    Інцидент стався в поїзді №&thinsp;43 Київ&nbsp;&mdash; Івано-Франківськ - Четверо пасажирів побили провідника поїзда через зауваження щодо куріння у тамбурі
    Інцидент стався в поїзді № 43 Київ — Івано-Франківськ

    50-річний провідник попросив групу пасажирів припинити курити в тамбурі, у відповідь вони накинулися на нього та вдарили по обличчю

    У ніч на понеділок, 20 січня, четверо пасажирів побили провідника поїзда № 43 Київ — Івано-Франківськ через зауваження щодо куріння у тамбурі.

    Про це повідомили в «Укрзалізниці».

    50-річний провідник попросив групу пасажирів припинити курити в тамбурі, у відповідь вони накинулися на нього та вдарили по обличчю. У результаті залізничник отримав забої обличчя.

    Хуліганів висадили на станції Львів та передали працівникам поліції. «Укрзалізниця» закликає поліцейських об'єктивно розслідувати напад у потязі.

    Наразі між «Укрзалізницею» та Нацполіцією тривають переговори щодо супроводу поліцейськими частини пасажирських поїздів на шляху прямування.

    До слова, Геннадій Москаль, колишній голова Закарпатської і Луганської обласних державних адміністрацій вважає, що конфісковані контрабандні цигарки ідуть на вторинний ринок.

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