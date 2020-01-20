Четверо пасажирів побили провідника поїзда через зауваження щодо куріння у тамбурі



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Інцидент стався в поїзді № 43 Київ — Івано-Франківськ

50-річний провідник попросив групу пасажирів припинити курити в тамбурі, у відповідь вони накинулися на нього та вдарили по обличчю

У ніч на понеділок, 20 січня, четверо пасажирів побили провідника поїзда № 43 Київ — Івано-Франківськ через зауваження щодо куріння у тамбурі.

Про це повідомили в «Укрзалізниці».

50-річний провідник попросив групу пасажирів припинити курити в тамбурі, у відповідь вони накинулися на нього та вдарили по обличчю. У результаті залізничник отримав забої обличчя.

Хуліганів висадили на станції Львів та передали працівникам поліції. «Укрзалізниця» закликає поліцейських об'єктивно розслідувати напад у потязі.

Наразі між «Укрзалізницею» та Нацполіцією тривають переговори щодо супроводу поліцейськими частини пасажирських поїздів на шляху прямування.

До слова, Геннадій Москаль, колишній голова Закарпатської і Луганської обласних державних адміністрацій вважає, що конфісковані контрабандні цигарки ідуть на вторинний ринок.