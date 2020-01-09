ЗМІ проаналізували меморандум тютюнових компаній з Кабміном



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Виробники тютюну знайшли можливість обійти наміри президента «боротися з монополією і створити конкурентний тютюновий ринок» - журналісти

Тютюнові компанії намагаються зберегти монополію «Тедіс-Україна» на вітчизняному ринку - ЗМІ

Тютюнові компанії намагаються за допомогою меморандуму з Кабінетом міністрів зберегти монополію «Тедіс-Україна» на вітчизняному ринку. Частина необхідних законопроектів, а саме друге читання законопроектів №1210 і 1209-1, лобісти спробують «протягнути» через слухання на профільному комітеті Верховної Ради вже 13 січня. Про це пише видання Delo.ua, публікуючи робочий проект документа, який уряд підписав з виробниками сигарет.

«Де-юре, пункт 3.1, 3.2, 3.3 меморандуму в запропонованій редакції означає ревізію рішень Антимонопольного комітету України, як органу центральної виконавчої влади зі спеціальним статусом - такого в історії АМКУ ще не відбувалося», - пише видання, зазначаючи, що вже в січні документ буде використаний тютюновими компаніями в судах для оскарження штрафу АМКУ в розмірі 6,5 млрд грн за антиконкурентні узгоджені дії.

Крім того, як зазначає видання, з часів прийняття Рамкової Конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну, в світі не відомі випадки підписання подібного документа серед країн, які ратифікували конвенцію.

«Пропозиції, зазначені в 4 пункті меморандуму, взагалі відносяться до компетенції Верховної Ради України. «Розробка передбачуваною, прозорої та стабільної моделі оподаткування в тютюновій промисловості», «введення реєстру акцизних марок», «зміни методології адміністрування 5% податку з роздрібних продажів тютюновими виробами» - все це за межами повноважень Кабінету міністрів України», - йдеться в публікації.

За інформацією журналістів Delo, законопроекти могли бути розроблені ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК», на замовлення ТОВ «Тедіс-Україна», вартість послуг склала близько 4 млн грн. Саме представник «Делойт енд Туш ЮСК», Роман Макарчук, представлявся на профільному комітеті як безпосередній розробник законопроектів.

«Мета цих проектів - забезпечити концентрацію коштів 5% акцизного податку (які в даний час виплачуються роздрібною торгівлею і надходять відразу в місцеві бюджети) у тютюнового оптовика ТОВ «Тедіс-Україна», що реалізує 50% сигарет, отриманих від виробників, не як дистриб'ютор, а як роздрібний продавець (дослідження Антимонопольного Комітету України в Рішенні від 16 грудня 2016 №551-р)», - зазначає видання.

У разі, якщо запропоновані поправки пройдуть слухання в профільному комітеті і будуть підтримані Верховною Радою - згідно підписаного Меморандуму, Кабмін повинен взяти на себе забезпечення контролю за дотриманням законодавства.

На думку авторів статті, пріоритети озвучені 7 листопада президентом Володимиром Зеленським на зустрічі з міжнародними тютюновими компаніями, в меморандумі - не реалізовані. «Виробники тютюну знайшли можливість обійти наміри президента «боротися з монополією і створити конкурентний тютюновий ринок», а монополіст з сумнівною репутацією буде і надалі блокувати розвиток малого і середнього бізнесу», - вважає ЗМІ.

Нагадаємо, 11 грудня 2019 року, Олексій Гончарук повідомив, що уряд узгодив рамковий документ про наміри з тютюновими компаніями для «забезпечення чесних умов на ринку», тому що до існуючої галузевої моделі у нової влади «є багато питань».