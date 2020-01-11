На Кіровоградщині сталася транспортна пригода за участю вантажного потяга
Через транспортну пригоду можливі затримки пасажирських поїздів
Сьогодні, 11 січня 2020 року, о 10:55 в районі залізничної станції Щаслива (Кіровоградська область) сталася транспортна пригода за участю автомотриси та вантажного поїзда.
Травмованих та постраждалих немає. Для ліквідації наслідків аварії задіяно відновний поїзд. Обставини з’ясовуються, повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.
Через зіткнення затримуються такі поїзди:
- № 738 Запоріжжя – Київ на 29 хвилин;
- № 243 Дніпро – Івано-Франківськ – на 1 годину 04 хвилин;
- № 732 Київ – Запоріжжя – на 1 годину 48 хвилин (орієнтовний час затримки цього поїзда на відправлення у зворотному напрямку із Запоріжжя до Києва становить 40 хвилин).
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