Чи буде відключення світла: «Укренерго» зробило прогноз на 3 січня

Ворог знову завдав ударів по енергооб'єктах на сході та півдні країни

Завдяки теплій погоді споживання енергії в Україні знижене

Станом на 11.00 вівторка, 3 січня, завдяки теплій погоді споживання енергії в Україні знижене, тож обмеження споживання до 14:00 не буде застосовуватися. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

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Електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття навантаження. Крім цього, через ясну погоду у ранкові та денні години підвищене виробництво електроенергії сонячними електростанціями.

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«Водночас, на вечір прогнозується поступове зростання споживання. Тому диспетчерський центр Укренерго довів ліміти споживання до областей на другу половину доби з метою забезпечення балансу в енергосистемі», – йдеться в повідомленні.

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При цьому ворог знову завдав ударів по енергооб'єктах на сході та півдні країни.

«На жаль, є пошкодження в розподільчих мережах. Ремонтні роботи та відновлення живлення будуть проведені відразу після отримання відповідних дозволів військових», – додали в компанії.

Станом на 11.00 вівторка, 3 січня, завдяки теплій погоді споживання енергії в Україні знижене, тож бмеження споживання до 14:00 не буде застосовуватися. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

Електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття навантаження. Крім цього, через ясну погоду у ранкові та денні години підвищене виробництво електроенергії сонячними електростанціями.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Водночас, на вечір прогнозується поступове зростання споживання. Тому диспетчерський центр Укренерго довів ліміти споживання до областей на другу половину доби з метою забезпечення балансу в енергосистемі», – йдеться в повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

При цьому ворог знову завдав ударів по енергооб'єктах на сході та півдні країни. «На жаль, є пошкодження в розподільчих мережах. Ремонтні роботи та відновлення живлення будуть проведені відразу після отримання відповідних дозволів військових», – додали в компанії.

Як раніше повідомлялося, Київ повертається до екстрених відключень світла.