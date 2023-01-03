Чи буде відключення світла: «Укренерго» зробило прогноз на 3 січня
Завдяки теплій погоді споживання енергії в Україні знижене
Станом на 11.00 вівторка, 3 січня, завдяки теплій погоді споживання енергії в Україні знижене, тож обмеження споживання до 14:00 не буде застосовуватися. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».
Електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття навантаження. Крім цього, через ясну погоду у ранкові та денні години підвищене виробництво електроенергії сонячними електростанціями.
«Водночас, на вечір прогнозується поступове зростання споживання. Тому диспетчерський центр Укренерго довів ліміти споживання до областей на другу половину доби з метою забезпечення балансу в енергосистемі», – йдеться в повідомленні.
При цьому ворог знову завдав ударів по енергооб'єктах на сході та півдні країни.
«На жаль, є пошкодження в розподільчих мережах. Ремонтні роботи та відновлення живлення будуть проведені відразу після отримання відповідних дозволів військових», – додали в компанії.
Станом на 11.00 вівторка, 3 січня, завдяки теплій погоді споживання енергії в Україні знижене, тож бмеження споживання до 14:00 не буде застосовуватися. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».
Електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття навантаження. Крім цього, через ясну погоду у ранкові та денні години підвищене виробництво електроенергії сонячними електростанціями.
«Водночас, на вечір прогнозується поступове зростання споживання. Тому диспетчерський центр Укренерго довів ліміти споживання до областей на другу половину доби з метою забезпечення балансу в енергосистемі», – йдеться в повідомленні.
При цьому ворог знову завдав ударів по енергооб'єктах на сході та півдні країни. «На жаль, є пошкодження в розподільчих мережах. Ремонтні роботи та відновлення живлення будуть проведені відразу після отримання відповідних дозволів військових», – додали в компанії.
Як раніше повідомлялося, Київ повертається до екстрених відключень світла.
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