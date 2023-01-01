«Укренерго» закликало українців ощадливо споживати електроенергію на свята

В новорічну ніч енергосистема України зазнала вже 13 масованої атаки дронами

НЕК «Укренерго» закликало побутових споживачів заощадливо споживати електроенергію у свята. Про це Укренерго повідомляє у Telegram.

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«Минула доба була складною для енергетиків. Після 11-ї масованої ракетної атаки 31 грудня, не досягнувши своєї глобальної цілі – залишити українців на Новий рік без електроенергії, ворог майже одразу завдав наступного удару. В новорічну ніч енергосистема України зазнала вже 13 масованої атаки дронами», – йдеться в повідомленні.

Протиповітряна оборона Повітряних сил, у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України, загалом знищила 45 ударних БПЛА.

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«Енергетики роблять все можливе, щоб новорічне свято було зі світлом без обмежень. Додаткові обсяги електроенергії для побутових споживачів надано завдяки свідомій поведінці українського бізнесу та обмеженням роботи промисловості. Будь ласка, не забувайте про необхідність заощадливо споживати електроенергію», – зазначили в Укренерго.

Нагадаємо, за даними «Укренерго» від масованих атак Росії по українській енергосистемі найбільше постраждали Київ, Одеса, Дніпро, а також Дніпропетровська, Миколаївська, Херсонська та Харківська області.

Додамо, голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький вважає, що постійні атаки окупантів по енергетичній інфраструктурі теоретично можуть спричинити в Україні блекаут, але на практиці поки що така ймовірність досить низька.