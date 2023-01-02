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Атака на енергетичну інфраструктуру. Яка ситуація зі світлом та водою у Києві (оновлено)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Атака на енергетичну інфраструктуру. Яка ситуація зі світлом та водою у Києві (оновлено)
У столиці пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури
фото ілюстративне

Знеструмлено деякі об'єкти теплопостачання

У столиці вводяться аварійні відключення світла через пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури внаслідок нічних ударів росіян. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Також знеструмлено деякі об'єкти теплопостачання. «Внаслідок нічних обстрілів столиці пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. У місті – аварійні відключення електроенергії. Відповідно є знеструмлені об'єкти теплопостачання» – йдеться у повідомленні. Водопостачання столиці здійснюється у штатному режимі.

Також начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що через збільшення споживання електроенергії після святкових днів, місто змушене повернутися до відключень.

«Завдяки титанічній роботі енергетиків та усіх комунальних служб, мешканці Києва мали змогу зустрічати Новий Рік зі світлом, без відключень електроенергії. Але через пошкодження об’єкта енергосистеми під час останньої повітряної атаки на Київ та через збільшення споживання електроенергії після святкових днів, місто змушене повернутися до відключень. Енергетики, ремонті бригади і комунальні служби працюють в посиленому режимі над відновленням стабільної роботи мережі. Водо- і тепло постачання працює в штатному режимі. Все відновимо. Жодні труднощі Київ не зламають!», – зазначив Попко.

Нагадаємо, сьогодні вночі Україну атакували дрони-камікадзе. «Шахеди» обстрілювали Київ на лівому та правому березі Дніпра. Київська міська військова адміністрація повідомила, що станом на 04:00 ночі над містом збили 20 повітряних цілей. Згодом Віталій Кличко заявив, що у Деснянському районі столиці госпіталізували постраждалого 19-річного чоловіка.00

Триває 313-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку, намагається покращити тактичне положення підрозділів своїх військ на Куп’янському, Лиманському та Авдіївському напрямках. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог веде оборону раніше зайнятих рубежів, на Херсонському - здійснює перегрупування військ, веде оборону та обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів вздовж лінії зіткнення. 

Теги: Віталій Кличко електроенергія ворог

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