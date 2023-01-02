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«Укренерго» повідомило, де найскладніша ситуація зі світлом після нічного обстрілу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Укренерго» повідомило, де найскладніша ситуація зі світлом після нічного обстрілу
У Києві ускладнилась ситуація з електропостачанням
фото: Володимир Зеленський/Телеграм

До областей доведені ліміти споживання на вечірній період

Після нічної атаки росіян ситуація в енергосистемі України залишається повністю контрольованою. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

Як зазначається, внаслідок обстрілів зафіксовані пошкодження енергетичної інфраструктури.

«Через мережеві обмеження, викликані значними руйнуваннями у магістральних мережах внаслідок 11 ракетних та 14 безпілотних атак ворога, з метою попередження виникнення додаткових аварій, до областей доведені ліміти споживання на вечірній період», – йдеться у повідомлення.

При цьому у Києві ускладнилась ситуація з електропостачанням, через що у місті застосовані аварійні відключення. Відновлювальні роботи вже тривають.

У ніч на 2 січня російські загарбники атакували Україну дронами-камікадзе. Київська міська військова адміністрація повідомляла, що станом на 04:00 ночі над містом було збито 20 повітряних цілей. Згодом стало відомо, що їхня кількість зросла до 22.

Як повідомлялося, у столиці вводяться аварійні відключення світла через пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури внаслідок нічних ударів росіян.

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Теги: електроенергія Володимир Зеленський Укренерго ворог

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