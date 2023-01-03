Київ повертається до екстрених відключень світла – ДТЕК
Фахівці працюють цілодобово для усунення поломок
У Києві станом на сьогодні, 3 січня діють екстрені відключення електроенергії. Їх запровадили через російські обстріли напередодні. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
«Через чергову атаку РФ на об’єкти енергетичної інфраструктури Києва, 3 січня вимушені застосувати екстрені відключення. Фахівці ДТЕК Київські електромережі разом з НЕК Укренерго, комунальними службами та місцевою владою 24/7 роблять все, щоб у вас було світло», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, унаслідок нічної атаки росіян у Київській області пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та приватні будинки.
У ніч на 2 січня російські загарбники атакували Україну дронами-камікадзе. Київська міська військова адміністрація повідомляла, що станом на 04:00 ночі над містом було збито 20 повітряних цілей. Згодом стало відомо, що їхня кількість зросла до 22.
Згодом Віталій Кличко заявив, що у Деснянському районі столиці госпіталізували постраждалого 19-річного чоловіка. У результаті нічного обстрілу столиці пошкоджені об‘єкти енергетичної інфраструктури.
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