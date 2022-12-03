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Чи отримає Україна системи Patriot: влада розповіла, як просувається справа

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Чи отримає Україна системи Patriot: влада розповіла, як просувається справа
Системи Patriot використовуються лише державами-членами НАТО
фото з відкритих джерел

Наявність Patriot та інших передових систем протиповітряної оборони допоможуть Україні пережити зиму

Питання надання Україні комплексів протиповітряної оборони Patriot залишається відкритим. Про це розповіли секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

«Таке категоричне слово «відмовили» ми не використовуємо. Якщо питання не вирішено, ми повинні ним займатися. На сьогоднішній день питання відкрите, намагаємось і поляки намагаються, це спільна робота, щоб це сталося. Якщо це відбудеться, ми одразу проінформуємо наше суспільство по цьому питанню», – сказав Данілов.

Своєю чергою Кулеба у інтерв’ю CNN наполягає на тому, що саме зараз час приймати рішення щодо передачі Україні ЗРК Patriot.

«Питання в тому, якою буде ціна, щоб пережити цю зиму. І, безумовно, наявність Patriot та інших передових систем протиповітряної оборони, їх доставка в Україну впродовж тижнів, а не місяців, різко знизить цю ціну. І це дозволить нам захистити наші міста та нашу критично важливу інфраструктуру», – наголосив міністр.

Нагадаємо, Німеччина проводить переговори з союзниками щодо спрямування комплексів протиповітряної оборони Patriot, передача яких планувалася Польщі, безпосереднього в Україну у відповідь на прохання Варшави. Раніше міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт сказала, що використання оборонних систем НАТО за межами території Альянсу має бути узгоджене всіма державами-членами.

Теги: озброєння Україна війна росія Олексій Данілов Дмитро Кулеба

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