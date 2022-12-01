Головна Світ Політика
search button user button menu button

Системи захисту Patriot: Польща розсекретила плани Німеччини щодо України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Системи захисту Patriot: Польща розсекретила плани Німеччини щодо України
Блащак: «Розміщення Patriot в Україні підвищить безпеку і Польщі, і України»
фото з відкритих джерел

Невдовзі німецьке міноборони представить уряду пропозицію щодо розміщення ППО в Україні

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак переконаний, що надання Україні системи захисту Patriot від російських атак, допоможе оборонятися не лише українцям, а й підвищить безпеку Польщі. За інформацією Блащака, питання активно обговорюється у владних колах ФРН і невдовзі місцеве міноборони представить уряду пропозицію щодо розміщення ППО в Україні. Про це польский чиновник написав у Twitter.

«Під час сьогоднішньої розмови я ще раз переконав Міноборони ФРН в тому, що розміщення Patriot в Україні підвищить безпеку і Польщі, і України. Міністр Ламбрехт заявила, що представить цю пропозицію в уряді. Я сподіваюся на схвалення. Я заявив про підтримку під час можливих переговорів на форумі НАТО», – написав Блащак.

Нагадаємо, голова правлячої партії Польщі «Право та справедливість» Ярослав Качинський заявив, що для безпеки Польщі було б краще, якби Німеччина запропонувала системи протиповітряної оборони Patriot не їй, а Україні

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки розглядають можливість передачі Україні системи протиракетної оборони Patriot для підтримки засобів ППО проти російських атак

Теги: Польща партії чиновник Міноборони війна міністр Німеччина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Франція з партнерами готує спецтрибунал для Росії
Франція з партнерами готує спецтрибунал для Росії
Системи захисту Patriot: Польща розсекретила плани Німеччини щодо України
Системи захисту Patriot: Польща розсекретила плани Німеччини щодо України
Швеція посилить санкції проти Росії – Кулеба (фото)
Швеція посилить санкції проти Росії – Кулеба (фото)
Війна в Україні: НАТО інвестуватиме у виробництво боєприпасів радянського зразка
Війна в Україні: НАТО інвестуватиме у виробництво боєприпасів радянського зразка
Україна може бити по військових об'єктах окупантів. Заява Латвії викликала істерику в РФ
Україна може бити по військових об'єктах окупантів. Заява Латвії викликала істерику в РФ
Ліквідація ватажка ІДІЛ у Сирії: Пентагон назвав учасників операції
Ліквідація ватажка ІДІЛ у Сирії: Пентагон назвав учасників операції

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
173K
Війна триватиме 10 днів: оприлюднено початкові плани РФ щодо окупації України
47K
Розвідка повідомила, яка доля чекає на затриманих священників Московської церкви
36K
Арестович озвучив реальні втрати України на війні
28K
Який має вигляд пошкоджена рашистами високовольтна електропідстанція – відео «Укренерго»
21K
У Росії закінчується час
17K
Скільки військових Україна втратила у війні: Єврокомісія назвала шокуючі цифри

Новини

Окупанти обладнують лінію оборони, щоб зупинити ЗСУ на двох напрямках
Сьогодні, 07:07
Порошенко спрогнозував долю патріарху Кирилу
Вчора, 20:23
Оприлюднені імена російських пілотів, які випускають ракети по українській енергетиці
Вчора, 19:13
«Війна крізь об’єктив». Журналісти відкриють фотовиставку в столичному метро
Вчора, 10:56
За добу українська авіація завдала 17 нищівних ударів по позиціях окупантів
Вчора, 06:49
ЗСУ ліквідували підрозділ окупантів у Сватовому – Генштаб
29 листопада, 07:10

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту