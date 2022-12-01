Системи захисту Patriot: Польща розсекретила плани Німеччини щодо України

Невдовзі німецьке міноборони представить уряду пропозицію щодо розміщення ППО в Україні

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак переконаний, що надання Україні системи захисту Patriot від російських атак, допоможе оборонятися не лише українцям, а й підвищить безпеку Польщі. За інформацією Блащака, питання активно обговорюється у владних колах ФРН і невдовзі місцеве міноборони представить уряду пропозицію щодо розміщення ППО в Україні. Про це польский чиновник написав у Twitter.

«Під час сьогоднішньої розмови я ще раз переконав Міноборони ФРН в тому, що розміщення Patriot в Україні підвищить безпеку і Польщі, і України. Міністр Ламбрехт заявила, що представить цю пропозицію в уряді. Я сподіваюся на схвалення. Я заявив про підтримку під час можливих переговорів на форумі НАТО», – написав Блащак.

Нагадаємо, голова правлячої партії Польщі «Право та справедливість» Ярослав Качинський заявив, що для безпеки Польщі було б краще, якби Німеччина запропонувала системи протиповітряної оборони Patriot не їй, а Україні.

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки розглядають можливість передачі Україні системи протиракетної оборони Patriot для підтримки засобів ППО проти російських атак