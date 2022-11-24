Німеччина відреагувала на заклики Польщі передати Україні ППО Patriot

Patriot призначені лише для країн-членів НАТО

Системи Patriot є частиною вбудованої протиповітряної оборони НАТО

Системи ППО Patriot, які Німеччина має намір передати Польщі, призначені лише для країн-членів НАТО. Про це заявила глава міноборони Німеччини Крістіне Ламбрехт, пише Reuters.

«Ці Patriot є частиною вбудованої протиповітряної оборони НАТО, а це означає, що вони призначені для розгортання на території НАТО», – наголосила міністр.

За її словами, будь-яке можливе використання американських ЗРК не на території країн-союзників вимагатиме обговорення між країнами Альянсу.

Раніше голова правлячої партії «Право та справедливість» Ярослав Качинський заявив, що для безпеки Польщі було б краще, якби Німеччина запропонувала системи протиповітряної оборони Patriot не їй, а Україні.

Також повідомялось, що Польща хоче розмістити біля кордону з Україною американські системи ППО.

Нагадаємо, 15 листопада в прикордонному селищі Польщі впала ракета, внаслідок чого двоє людей загинули.

У Польщі був терміново скликаний Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони. Уряд Польщі вирішив підвищити боєготовність деяких підрозділів та розглянути можливість застосувати статтю 4 Договору про НАТО.

Росія традиційно заперечила, що завдавала ракетних ударів по столиці України. Також російське міністерство оборони вирішило заперечити причетність до падіння ракет в Польщі, назвавши це «провокацією».

Президент Польщі Дуда заявив, що поки немає ознак того, що падіння ракети на територію Польщі було навмисною атакою на країну. Також Польща наразі не має доказів, що ракету випустила російська сторона.

Раніше президент США Джо Байден заявив партнерам G7 і НАТО, що вибух у Польщі викликала ракета української протиповітряної оборони.