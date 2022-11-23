Качинський закликає передати систему Patriot Україні, а не Польщі

Для безпеки Польщі було б найкраще, якби німці передали системи протиповітряної оборони Patriot українцям

Для безпеки Польщі було б краще, якби Німеччина запропонувала системи протиповітряної оборони Patriot не їй, а Україні. Про це заявив голова правлячої партії «Право та справедливість» Ярослав Качинський в інтерв'ю «Польському радіо».

«Пропозиція, безумовно, цікава. Хочу зазначити, що я висловлюю тут свою особисту думку, але вважаю, що для безпеки Польщі було б найкраще, якби німці передали цю техніку українцям, навчили українські екіпажі, з умовою, що батареї були б розгорнуті на заході України. Тоді це дозволило б, можливо, більш ефективно, ніж з С-300, збивати ворожі ракети», – сказав Качинський.

З іншого боку, за його словами, це убезпечило б Польщу від таких подій, як та, що сталася в Пшеводуві, де впала ракета.

«Водночас, якби росіяни вирішили напасти на нас, це також було б для нас захистом. Я б вважав таке рішення оптимальним і таким, що показує, що німці роблять реальну зміну ставлення, а не певний акт пропагандистського характеру», – додав Качинський.

Раніше повідомялось, що Польща хоче розмістити біля кордону з Україною американські системи ППО.

Нагадаємо, 15 листопада в прикордонному селищі Польщі впала ракета, внаслідок чого двоє людей загинули.

У Польщі був терміново скликаний Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони. Уряд Польщі вирішив підвищити боєготовність деяких підрозділів та розглянути можливість застосувати статтю 4 Договору про НАТО.

Росія традиційно заперечила, що завдавала ракетних ударів по столиці України. Також російське міністерство оборони вирішило заперечити причетність до падіння ракет в Польщі, назвавши це «провокацією».

Президент Польщі Дуда заявив, що поки немає ознак того, що падіння ракети на територію Польщі було навмисною атакою на країну. Також Польща наразі не має доказів, що ракету випустила російська сторона.

Раніше президент США Джо Байден заявив партнерам G7 і НАТО, що вибух у Польщі викликала ракета української протиповітряної оборони.