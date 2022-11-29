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Пентагон повідомив, чи варто Україні розраховувати на протиракетну систему Patriot

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Пентагон повідомив, чи варто Україні розраховувати на протиракетну систему Patriot
США розглядають усі можливості, які можуть допомогти українцям протистояти російським атакам
фото з відкритих джерел

Зенітна ракетна система Patriot призначена для протидії і знищення балістичних ракет малої дальності

Сполучені Штати Америки розглядають можливість передачі Україні системи протиракетної оборони Patriot для підтримки засобів ППО проти російських атак. Про це повідомив високопоставлений представник Пентагону, пише CNN.

«Усі можливості перебувають на столі», – сказав чиновник, відповідаючи на запитання, чи розглядають США можливість відправки батарей Patriot саме в Україну. «Patriot є одним із засобів ППО, які розглядаються», – додав чиновник.

Зенітна ракетна система Patriot призначена для протидії і знищення балістичних ракет малої дальності, літаків і крилатих ракет.

ППО України є «головним пріоритетом» США, додав чиновник. «Ми розглядаємо всі можливості, які можуть допомогти українцям протистояти російським атакам, тому всі можливості перебувають на столі, і ми розглядаємо, що можуть зробити Сполучені Штати, що можуть зробити наші союзники і партнери, і розглядаємо комбінації можливостей, які були б корисні», – додав представник Пентагону.

Нагадаємо, голова правлячої партії Польщі «Право та справедливість» Ярослав Качинський заявив, що для безпеки Польщі було б краще, якби Німеччина запропонувала системи протиповітряної оборони Patriot не їй, а Україні. Раніше повідомялось, що Польща хоче розмістити біля кордону з Україною американські системи ППО.

Теги: ЗСУ війна Пентагон США чиновник

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