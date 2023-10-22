Чи загрожують Україні блекаути взимку: міністр енергетики зробив прогноз

У разі потужних атак, в Україні можливі блекаути, але вони будуть мати тимчасовий характер

Російські ракетні обстріли можуть знову активізуватися зі зниженням температури

Українська енергосистема цілком готова до проходження нового зимового сезону. Єдина загроза нині – це ймовірні російські обстріли. Про це розповів міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

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За словами Галущенка, російські ракетні обстріли можуть знову активізуватися зі зниженням температури. Однак цьогоріч в Україні вперше підготували системи захисту від ворожих атак.

«Система готова до проходження сезону і з точки зору генерації, і з точки зору передачі електроенергії. Тому єдине, що може вплинути драматично, – це дійсно обстріли. Спрогнозувати, який буде масштаб тих обстрілів, який вплив буде, які руйнування будуть – це дуже складно. Тому, безумовно, окрім підготовки просто системи, є ще запроваджені системи захисту, які ми теж вперше реалізуємо», – розповів Герман Галущенко.

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Міністр додав, що в разі потужних атак, в Україні можливі блекаути, але «вони будуть мати тимчасовий характер».

Нагадаємо, Росія проводить розвідувальні заходи щодо стану енергетичної інфраструктури України. Існує загроза повторення терористичних атак країни-агресора.

До слова, російські військові обстрілюють ремонтні бригади українських енергетиків, які намагаються відновити електропостачання у зоні бойових дій.