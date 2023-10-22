Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Чи загрожують Україні блекаути взимку: міністр енергетики зробив прогноз

Надія Карбунар
glavcom.ua
Чи загрожують Україні блекаути взимку: міністр енергетики зробив прогноз
У разі потужних атак, в Україні можливі блекаути, але вони будуть мати тимчасовий характер
фото з відкритих джерел

Російські ракетні обстріли можуть знову активізуватися зі зниженням температури

Українська енергосистема цілком готова до проходження нового зимового сезону. Єдина загроза нині – це ймовірні російські обстріли. Про це розповів міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

За словами Галущенка, російські ракетні обстріли можуть знову активізуватися зі зниженням температури. Однак цьогоріч в Україні вперше підготували системи захисту від ворожих атак.

«Система готова до проходження сезону і з точки зору генерації, і з точки зору передачі електроенергії. Тому єдине, що може вплинути драматично, – це дійсно обстріли. Спрогнозувати, який буде масштаб тих обстрілів, який вплив буде, які руйнування будуть – це дуже складно. Тому, безумовно, окрім підготовки просто системи, є ще запроваджені системи захисту, які ми теж вперше реалізуємо», – розповів Герман Галущенко.

Міністр додав, що в разі потужних атак, в Україні можливі блекаути, але «вони будуть мати тимчасовий характер».

Нагадаємо, Росія проводить розвідувальні заходи щодо стану енергетичної інфраструктури України. Існує загроза повторення терористичних атак країни-агресора.

До слова, російські військові обстрілюють ремонтні бригади українських енергетиків, які намагаються відновити електропостачання у зоні бойових дій.

Читайте також: Зима вже скоро. Чи треба панікувати?
Теги: росія міністр військові Герман Галущенко

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Випадки обстрілів фіксуються в Донецькій, Сумській, Чернігівській, Херсонській та Харківській областях
Росіяни обстрілюють бригади українських енергетиків
Вчора, 23:08
Фінансові проблеми у інвесторів у зелену енергетику почались у 2019 році та затягуються досі
Борги в зеленій енергетиці продовжують нарощуватись – інвестор
Вчора, 16:09
Кірющенко з російським паспортом допоміг перетворити Володимира Зеленського з народного улюбленця на президента
Режисер «Слуги народу» подався в енергетики
17 жовтня, 11:19

Події в Україні

Росіяни перекидають сили на Таврійський напрямок: ЗСУ розкрили плани ворога
Росіяни перекидають сили на Таврійський напрямок: ЗСУ розкрили плани ворога
ЗСУ знищили «Зоопарк» за понад $10 млн
ЗСУ знищили «Зоопарк» за понад $10 млн
Мобілізація в Україні: розвідка зробила заяву
Мобілізація в Україні: розвідка зробила заяву
Поблизу військового аеродрома у Криму здіймається дим (відео)
Поблизу військового аеродрома у Криму здіймається дим (відео)
Окупанти вбили ракетою 71-річного рибака на Нікопольщині (фото)
Окупанти вбили ракетою 71-річного рибака на Нікопольщині (фото)
Чи загрожують Україні блекаути взимку: міністр енергетики зробив прогноз
Чи загрожують Україні блекаути взимку: міністр енергетики зробив прогноз

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
8393
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7634
Під Києвом стався вибух у багатоповерхівці (фото)
5312
Митрополит Московської церкви в Молдові Володимир написав гнівного листа патріарху Кирилу
3642
Заступник голови Одеської військової адміністрації обурив допомогою для ЗСУ
2951
В ужгородської пенсіонерки виросли незвичні чорнобривці
2669
Організатор скандальних вечірок, на яких кривдили дівчат, відгуляв гучне весілля

Новини

За добу відбулося понад 80 бойових зіткнень – Генштаб
Сьогодні, 07:07
Російська атака на Харківщину, її наслідки: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 22 жовтня
Сьогодні, 03:51
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Переговори про повернення Москви до зернових угод не мають сенсу, – експерти
Вчора, 13:39
Понад 100 боїв за добу: ЗСУ відбили атаки окупантів на сімох напрямках
Вчора, 07:08

Прес-релізи

Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
20 жовтня, 11:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту