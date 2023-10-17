Зима вже скоро. Чи треба панікувати?

Не панікуйте – краще вимкніть зайву лампочку чи електроприлад

Війна – це не лише зіткнення армій, але і протистояння економік та ідеологій країн, що воюють. Здавалося б, Україна не має шансів у війні з Росією, проте це не так.

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Кремль шукає можливості використати у власних інтересах втому від війни, гіркий присмак втрат, побутові проблеми. Минулого року ми зуміли уникнути блекауту завдяки зусиллям українських енергетиків, адже рашисти били по давно визначених цілях. До речі, атаки на енергетичні об'єкти України змусили і НАТО переглянути принципи захисту інфраструктури в умовах війни.

До календарної зими залишилося півтора місяці, і аномально теплий вересень не повинен нікого вводити в оману. Рашисти намагатимуться поєднати ракетні удари по енергетичних об'єктах з нагнітанням панки та поширенням зневіри. Легко не буде, однак Україна має досвід, самовіддану роботу енергетиків та набагато потужнішу ППО, ніж рік тому.

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Не панікуйте – краще вимкніть зайву лампочку чи електроприлад.