Борги в зеленій енергетиці продовжують нарощуватись – інвестор

Фінансові проблеми у інвесторів у зелену енергетику почались у 2019 році та затягуються досі

Наразі сукупна заборгованість перед галуззю перевищує 30 млрд грн

Борги в зеленій енергетиці продовжують нарощуватись, зокрема через цінові обмеження на ринку електроенергії та недостатню політику підтримки галузі, вважає Сергій Євтушенко, керуючий партнер компанії UDP Renewables.

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«Тенденція до накопичення боргів продовжується. Приблизно оплата зараз становить не більше 50% по року. За останні місяці вона навіть менша – 42-33% – у нас була», – сказав Євтушенко.

За його словами, наразі сукупна заборгованість перед галуззю перевищує 30 млрд грн і вона продовжить збільшуватись, якщо держава не перегляне тарифну політику та політику щодо спецобов’язків на ринку електроенергії.

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Він підкреслив, що фінансові проблеми у інвесторів у зелену енергетику почались у 2019 році та затягуються досі. При цьому Євтушенко нагадав, що енергокомпаніям потрібен повний розрахунок за згенеровану електроенергію, щоб розраховуватись з кредитами, які залучались для будівництва станцій відновлюваної енергетики.

Раніше повідомлялося, що компанія «Енергоатом» з вересня забезпечує повну оплату поточних фінансових обов’язків, частково погашає борги на енергоринку, але на кінець року все одно матиме 17 млрд грн боргу через відсутність інших джерел фінансування.

Експерти вважають, що Кабмін має докапіталізувати «Енергоатом» або ж дозволити компанії випустити облігації для того, щоб погасити існуючу заборгованість на ринку електроенергії України до початку опалювального сезону.