Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни обстрілюють бригади українських енергетиків

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росіяни обстрілюють бригади українських енергетиків
Випадки обстрілів фіксуються в Донецькій, Сумській, Чернігівській, Херсонській та Харківській областях
фото з відкритих джерел

Росіяни обстрілюють бригади українських енергетиків, які намагаються відновити електропостачання

Російські військові обстрілюють ремонтні бригади українських енергетиків, які намагаються відновити електропостачання у зоні бойових дій. Про це розповів міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

«На жаль, ми бачимо ситуацію, що росіяни прицільно обстрілюють наші бригади енергетиків, які намагаються відновити електропостачання в певних населених пунктах. І вони чекають, поки виходять наші фахівці, починають роботи, і прицільно застосовують артилерію, дрони, все, що в них є, щоб вбивати енергетиків, хоча вони чітко бачать, що це не військові», – розповів міністр.

За його словами, такі випадки фіксуються в Донецькій, Сумській, Чернігівській, Херсонській та Харківській областях.

«На жаль, таких областей немало і, на жаль, дії терористів однакові в усіх цих областях. Ідуть свідомі обстріли наших фахівців»,  – розповів Герман Галущенко.

Нагадаємо, за 9 місяців 2023 року для підтримки надійності української енергосистеми ТЕС ДТЕК Енерго відпустили понад 11 млрд кВт*год електроенергії.

Раніше «Укренерго» заявило, що Україна має максимально сприяти залученню інвестицію в будівництво розподіленої зеленої енергетики, щоб підвищити свою енергетичну безпеку в умовах постійних атак Росії на великі енергетичні об’єкти. 

Читайте також: Зима вже скоро. Чи треба панікувати?
Теги: енергетика росіяни Герман Галущенко військові міністр

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Кудрицький
Яка сума потрібна для відновлення української енергосистеми? Відповідь «Укренерго»
28 вересня, 01:58
Новий міністр оборони Рустем Умєров
Кабмін призначив трьох заступників міністра оборони
27 вересня, 18:53
Офіцеру загрожує до 15 років позбавлення волі
На Житомирщині офіцер здавав військове майно у ломбарди
22 вересня, 11:22
Кліщіївка повернулася під контроль Сил оборони
Звільнення Кліщіївки: розвідка показала кадри боїв
23 вересня, 18:33
Згоріла внаслідок обстрілу РФ автівка
Росіяни скинули на Херсон дві авіабомби
24 вересня, 18:04
На Костянтинівку росіяни скинули керовану авіабомбу
Окупанти скинули авіабомбу на Костянтинівку: поранено дитину
30 вересня, 20:17
Уряд має на меті сприяти подоланню стереотипів і дискримінації щодо професій за ознакою статі
Уряд скоротить розрив у зарплаті чоловіків та жінок – озвучено цифри
14 жовтня, 16:52
Нетаньягу обіцяє перейти до масованих атак проти ХАМАСу
Війна на Близькому Сході: Нетаньягу назвав п'ять головних завдань Ізраїля
9 жовтня, 22:13
Петро Порошенко продовжує возити допомогу для бійців на фронті
Порошенко привіз техніку для ремонту бойових машин бригадам у Мар’їнці, Авдіївці та Куп’янську Волонтерська ініціатива
Вчора, 19:35

Події в Україні

Росіяни обстрілюють бригади українських енергетиків
Росіяни обстрілюють бригади українських енергетиків
Війська РФ атакують Харків ракетами С-300
Війська РФ атакують Харків ракетами С-300
Банкова пояснила, навіщо Путін намагається захопити Авдіївку
Банкова пояснила, навіщо Путін намагається захопити Авдіївку
Як довго може тривати війна в Україні: британський полковник оцінив ситуацію на фронті
Як довго може тривати війна в Україні: британський полковник оцінив ситуацію на фронті
Що буде з Чорноморським флотом після звільнення Криму: ВМС відповіли
Що буде з Чорноморським флотом після звільнення Криму: ВМС відповіли
Окупант розповів про звірства, вчинені над українцями (перехоплення)
Окупант розповів про звірства, вчинені над українцями (перехоплення)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
Ізраїль закликав своїх громадян виїхати з ряду країн
17K
21 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Удар ЗСУ по аеропорту в Луганську: з’явилися фото знищених гелікоптерів
9425
The Times пояснила, як Захід допомагає Путіну у війні з Україною
7863
Вибухи в Кривому Розі та аварія російського літака: головне за ніч
6595
Під час нічного удару окупанти застосували нову складну тактику

Новини

Переговори про повернення Москви до зернових угод не мають сенсу, – експерти
Сьогодні, 13:39
Понад 100 боїв за добу: ЗСУ відбили атаки окупантів на сімох напрямках
Сьогодні, 07:08
Вибухи в Кривому Розі та аварія російського літака: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
ЗСУ знищують техніку росіян поблизу Авдіївки: аналіз ISW
Сьогодні, 04:55
Потепління, місцями тумани: прогноз погоди на 21 жовтня
Сьогодні, 04:00
21 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00

Прес-релізи

Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
20 жовтня, 11:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту