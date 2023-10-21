Росіяни обстрілюють бригади українських енергетиків, які намагаються відновити електропостачання

Російські військові обстрілюють ремонтні бригади українських енергетиків, які намагаються відновити електропостачання у зоні бойових дій. Про це розповів міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

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«На жаль, ми бачимо ситуацію, що росіяни прицільно обстрілюють наші бригади енергетиків, які намагаються відновити електропостачання в певних населених пунктах. І вони чекають, поки виходять наші фахівці, починають роботи, і прицільно застосовують артилерію, дрони, все, що в них є, щоб вбивати енергетиків, хоча вони чітко бачать, що це не військові», – розповів міністр.

За його словами, такі випадки фіксуються в Донецькій, Сумській, Чернігівській, Херсонській та Харківській областях.

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«На жаль, таких областей немало і, на жаль, дії терористів однакові в усіх цих областях. Ідуть свідомі обстріли наших фахівців», – розповів Герман Галущенко.

Нагадаємо, за 9 місяців 2023 року для підтримки надійності української енергосистеми ТЕС ДТЕК Енерго відпустили понад 11 млрд кВт*год електроенергії.

Раніше «Укренерго» заявило, що Україна має максимально сприяти залученню інвестицію в будівництво розподіленої зеленої енергетики, щоб підвищити свою енергетичну безпеку в умовах постійних атак Росії на великі енергетичні об’єкти.