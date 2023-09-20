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Розвідка попередила про ймовірну атаку ворога на енергооб'єкти

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Розвідка попередила про ймовірну атаку ворога на енергооб'єкти
фото ілюстративне

РФ проводить розвідувальні заходи по енергетичній інфраструктурі України

Росія проводить розвідувальні заходи щодо стану енергетичної інфраструктури України. Існує загроза повторення терористичних атак країни-агресора. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

«Темпи виробництва ракетного озброєння у ворога не дозволяють їм поповнювати ті запаси, які були. Одна справа плани, а інша – як реалізуються ці плани. На поставлені задачі вони виходять. Але так, накопичують», – сказав він.

Зазначається, що є інформація, що РФ проводить розвідувальні заходи по енергетичній інфраструктурі України. Тому існує загроза повторення терористичних атак.

«Звичайно, Україна й до такого сценарію посилено готується. На жаль, думати, що держава-агресор відмовиться від практики терористичних ударів немає. І ми повинні серйозно до цього ставитися», – додав він.

У розвідці нагадали, що найчисельніше ракета атака РФ по Україні була зі 120 ракетами одночасно. Наразі у ворога запасів для такої інтенсивності та кількості ударів немає. Однак це не означає, що вони менш небезпечні та руйнівні.

Раніше «Укренерго» назвало найгірший сценарій для енергетики взимку.

В «Укренерго» додали, що не факт, що обстріли будуть такі масовані, як минулого року. Але готовими треба бути до найгіршого.

Нагадаємо, раніше Галущенко запевнив, що під час майбутнього опалювального сезону Україна зможе задовольнити свої потреби у виробленні електроенергії. 

«Укренерго» також пояснило, чому в Україні не ховатимуть автотрансформатори під землю, щоб захистити їх від обстрілів, бо це дорого і довго. 

Читайте також: Речник Повітряних сил розказав, чим Росія обстрілюватиме Україну взимку
Теги: війна енергетика розвідка окупанти

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