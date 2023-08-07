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Чи зможе підбитий «Оленегорский горняк» надалі виконувати завдання: роз’яснення МВС

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чи зможе підбитий «Оленегорский горняк» надалі виконувати завдання: роз’яснення МВС
4 серпня великий десантний корабель «Олєнєгорський горняк», що стояв у порту Новоросійська, був атакований під час спецоперації СБУ
фото ілюстративне

Ціллю корабля було здійснення десантної операції на південному узбережжі України

Російський транспортний корабель «Оленегорский горняк» після ураження українськими дронами втратив боєздатність, хоча й не пішов на дно. Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону. 

«Такої впевненості, що він повернеться у місце базування, яким для нього є Північний флот, у нас немає. До речі, історія саме цієї одиниці є дуже показовою в контексті цієї агресії», – зазначив Плетенчук.

Речник нагадав, що корабель було заведено в акваторію Чорного моря незадовго до повномасштабного вторгнення. Його ціллю було здійснення десантної операції на південному узбережжі України. Однак після удару по ньому морським дроном – це буде не можливо.

«У результаті цей «гість» з далекої півночі опинився в такому стані, що він зараз не боєздатний», – наголосив він. 

Нагадаємо, що 4 серпня великий десантний корабель «Олєнєгорський горняк», що стояв у порту Новоросійська, був атакований під час спецоперації СБУ.

На відео видно, як надводний дрон СБУ, насичений 450 кілограмами тротилу, атакує ворожий корабель, де перебуває близько 100 чоловік екіпажу.

Як зазначають джерела в Службі безпеки, спецоперацію проводили разом з ВМС. У результаті атаки «Оленегорский горняк» отримав серйозну пробоїну і наразі не може виконувати свої бойові завдання. Тож усі заяви росіян про «відбиту атаку» – фейк.

Відомо, що затопило один із відсіків, через що корабель перекинувся на бік.

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Теги: Україна корабель війна

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