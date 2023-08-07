Чи зможе підбитий «Оленегорский горняк» надалі виконувати завдання: роз’яснення МВС

4 серпня великий десантний корабель «Олєнєгорський горняк», що стояв у порту Новоросійська, був атакований під час спецоперації СБУ

Ціллю корабля було здійснення десантної операції на південному узбережжі України

Російський транспортний корабель «Оленегорский горняк» після ураження українськими дронами втратив боєздатність, хоча й не пішов на дно. Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

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«Такої впевненості, що він повернеться у місце базування, яким для нього є Північний флот, у нас немає. До речі, історія саме цієї одиниці є дуже показовою в контексті цієї агресії», – зазначив Плетенчук.

Речник нагадав, що корабель було заведено в акваторію Чорного моря незадовго до повномасштабного вторгнення. Його ціллю було здійснення десантної операції на південному узбережжі України. Однак після удару по ньому морським дроном – це буде не можливо.

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«У результаті цей «гість» з далекої півночі опинився в такому стані, що він зараз не боєздатний», – наголосив він.

Нагадаємо, що 4 серпня великий десантний корабель «Олєнєгорський горняк», що стояв у порту Новоросійська, був атакований під час спецоперації СБУ.

На відео видно, як надводний дрон СБУ, насичений 450 кілограмами тротилу, атакує ворожий корабель, де перебуває близько 100 чоловік екіпажу.

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Як зазначають джерела в Службі безпеки, спецоперацію проводили разом з ВМС. У результаті атаки «Оленегорский горняк» отримав серйозну пробоїну і наразі не може виконувати свої бойові завдання. Тож усі заяви росіян про «відбиту атаку» – фейк.

Відомо, що затопило один із відсіків, через що корабель перекинувся на бік.