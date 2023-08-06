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Атака морськими дронами російських кораблів: Україна відкриває новий фронт – CNN

Надія Карбунар
glavcom.ua
Атака морськими дронами російських кораблів: Україна відкриває новий фронт – CNN
Україна має намір використовувати нове покоління потужних морських безпілотників проти російських кораблів
фото з відкритих джерел

Від швидких надводних дронів важко захищатися

Внаслідок атак морськими дронами на російське судно «Оленегорський горняк» та танкер SIG може відкритися новий фронт. Про це пише CNN.

Як зазначає видання, Україна попередила Росію, що її інфраструктура та судноплавство у Чорному морі перебувають під загрозою.

«Україна, схоже, має намір використовувати нове покоління потужних морських безпілотників проти російських кораблів – як торгових, так і військово-морських – у Чорному морі, відкривши новий фронт у 18-місячній війні», – заявили журналісти.

Крім того, від швидких надводних дронів важко захищатися, оскільки їх легко можна запускати з моря та щонайменше деякі з них можуть пересуватися на кілька сотень кілометрів, щоб досягти мети.

«У той час, коли ЗСУ не демонструють значних успіхів у поверненні окупованої території, атаки в Чорному морі допомагають підтримати моральний дух українців та відвертають увагу російського чорноморського флоту. Активніші дії Києва на морі можуть бути пов'язані з відмовою Росії продовжити зернову угоду щодо експорту українського зерна через чорноморські порти», – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, уночі 5 серпня у районі Керченського мосту було чутно вибухи. Згодом стало відомо, що одним з дронів у районі Керчі міг бути пошкоджений російський танкер-хімовоз SIG, який прийшов із Туреччини. Це сталося на відстані 32 миль від Керченської протоки, тому жителі Керчі і околиць чули вибухи. 

Росморрічфлот повідомив, що танкер Sig отримав «пробоїну в районі машинного відділення біля ватерлінії з правого борту, ймовірно, внаслідок атаки морського дрону».

У соцмережі з’явилися фото зсередини російського танкера-хімовоза Sig, пошкодженого внаслідок атаки морських безпілотників. Також є відео удару морського дрона по російському танкеру Sig.

Джерела в СБУ повідомили, що підрив великого російського нафтового танкера Sig був результатом спецоперації Служби безпеки України та ВМС ЗСУ.

Також у ніч на 4 серпня російський десантний корабель «Олєнєгорський горняк» майже напевно зазнав серйозних ушкоджень внаслідок удару поблизу бази Чорноморського флоту у Новоросійську.

Згодом голова Служби безпеки України Василь Малюк підтвердив, що атаки на російські кораблі – українські спецоперації.

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Теги: корабель Україна інфраструктура фронт відео Василь Малюк соцмережі

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