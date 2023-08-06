Атака морськими дронами російських кораблів: Україна відкриває новий фронт – CNN

Від швидких надводних дронів важко захищатися

Внаслідок атак морськими дронами на російське судно «Оленегорський горняк» та танкер SIG може відкритися новий фронт. Про це пише CNN.

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Як зазначає видання, Україна попередила Росію, що її інфраструктура та судноплавство у Чорному морі перебувають під загрозою.

«Україна, схоже, має намір використовувати нове покоління потужних морських безпілотників проти російських кораблів – як торгових, так і військово-морських – у Чорному морі, відкривши новий фронт у 18-місячній війні», – заявили журналісти.

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Крім того, від швидких надводних дронів важко захищатися, оскільки їх легко можна запускати з моря та щонайменше деякі з них можуть пересуватися на кілька сотень кілометрів, щоб досягти мети.

«У той час, коли ЗСУ не демонструють значних успіхів у поверненні окупованої території, атаки в Чорному морі допомагають підтримати моральний дух українців та відвертають увагу російського чорноморського флоту. Активніші дії Києва на морі можуть бути пов'язані з відмовою Росії продовжити зернову угоду щодо експорту українського зерна через чорноморські порти», – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, уночі 5 серпня у районі Керченського мосту було чутно вибухи. Згодом стало відомо, що одним з дронів у районі Керчі міг бути пошкоджений російський танкер-хімовоз SIG, який прийшов із Туреччини. Це сталося на відстані 32 миль від Керченської протоки, тому жителі Керчі і околиць чули вибухи.

Росморрічфлот повідомив, що танкер Sig отримав «пробоїну в районі машинного відділення біля ватерлінії з правого борту, ймовірно, внаслідок атаки морського дрону».

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У соцмережі з’явилися фото зсередини російського танкера-хімовоза Sig, пошкодженого внаслідок атаки морських безпілотників. Також є відео удару морського дрона по російському танкеру Sig.

Джерела в СБУ повідомили, що підрив великого російського нафтового танкера Sig був результатом спецоперації Служби безпеки України та ВМС ЗСУ.

Також у ніч на 4 серпня російський десантний корабель «Олєнєгорський горняк» майже напевно зазнав серйозних ушкоджень внаслідок удару поблизу бази Чорноморського флоту у Новоросійську.

Згодом голова Служби безпеки України Василь Малюк підтвердив, що атаки на російські кораблі – українські спецоперації.