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«Найкращий корабель Північного флоту РФ». Все, що відомо про підбитий «Оленегорский горняк»

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Найкращий корабель Північного флоту РФ». Все, що відомо про підбитий «Оленегорский горняк»
Спершу корабель базувався у Севастополі, а згодом через небезпеку атаки безпілотниками направлений до Новоросійська, де його і знайшов український дрон
фото з відкритих джерел

4 серпня великий десантний корабель «Олєнєгорський горняк», що стояв у порту Новоросійська, був атакований під час спецоперації українських сил

Пошкоджений унаслідок спецоперації СБУ російський десантний корабель «Оленєгорский горняк», збудований у польському Гданську, увійшов до складу російського флоту у 1976 році. До 1977 року мав найменування «СДК-91», далі – «БДК-91», а вже з 7 травня 2000 року носить найменування «Оленєгорский горняк». Про це повідомляє ресурс «Флот».

За інформацією «Флоту», корабель був визнаний «найкращим кораблем Північного флоту» в 2007 році.  

У травні 2008 року з борту корабля здійснено висадку морського десанту на необладнане узбережжя для слухачів Військової академії ГШ РФ.

Корабель «Оленегорский горняк»
Корабель «Оленегорский горняк»
фото з відкритих джерел

У вересні 2013 року у складі кораблів та суден Північного флоту брав участь у поході до Новосибірських островів. Наприкінці 2014 року надійшов на ремонт на 35 судоремонтний завод, що в Мурманську.

У липні 2016 року надійшов на ремонт та модернізацію на 33-й судноремонтний завод (м. Балтійськ). 24 травня 2019 стало відомо, що ремонт на 33 СРЗ завершено і корабель готується до програми швартовних випробувань.

На борту корабля можуть розташовуватися до 500 тонн техніки та вантажів та 225 десантників. Екіпаж корабля – 87 осіб.

Російський десантний корабель «Оленегорский горняк» похилився набік
Російський десантний корабель «Оленегорский горняк» похилився набік
фото з відкритих джерел

Довжина «Оленєгорского горняка» – 112,5 м, ширина – 15 м, осадка судна – 3, 7 м. Водотоннажність корабля дорівнює 4080 тонн.

На озброєнні «Оленєгорского горняка» перебувають:

  • Дві здвоєні 57 мм артилерійські установки АК-725,
  • Дві пускові установки реактивної системи залпового вогню А-215 «Град-М»,
  • Чотири пускові установки переносного зенітно-ракетного комплексу «Стріла-2».

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну

9 лютого 2022 року судно увійшло у Чорне море (офіційно – для участі у військових навчаннях, фактично – для підтримки повномаштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року).

Спершу базувався у Севастополі, згодом через небезпеку атаки безпілотниками направлений до Новоросійська. У липні 2023 року, після пошкодження моста через Керченську протоку, судно призначене для перевезення цивільного автотранспорту з Новоросійська до Керчі.

Нагадаємо, що 4 серпня великий десантний корабель «Олєнєгорський горняк», що стояв у порту Новоросійська, був атакований під час спецоперації СБУ.

На відео видно, як надводний дрон СБУ, насичений 450 кілограмами тротилу, атакує ворожий корабель, де перебуває близько 100 чоловік екіпажу.

Як зазначають джерела в Службі безпеки, спецоперацію проводили разом з ВМС. У результаті атаки «Оленегорский горняк» отримав серйозну пробоїну і наразі не може виконувати свої бойові завдання. Тож усі заяви росіян про «відбиту атаку» – фейк.

Відомо, що затопило один із відсіків, через що корабель перекинувся на бік. Наразі корабель буксують до берега

Теги: росія корабель флот

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