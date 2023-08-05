Малюк підтвердив: атака на кораблі РФ – спецоперації України

Російський десантний корабель «Олєнєгорський горняк» було атаковано дронами у ніч на 4 серпня

Голова СБУ пояснив, що треба зробити країні-агресорці, щоб атаки припинилися

Голова Служби безпеки України Василь Малюк прокоментував нещодавні атаки надводними дронами на кораблі РФ. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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«Будь-яка «бавовна», що відбувається із кораблями РФ чи Кримським мостом, є абсолютно логічним і ефективним кроком по відношенню до ворога. Більш того – такі спецоперації проводяться у територіальних водах України і є повністю законними», – заявив Малюк.

Голова СБУ також пояснив, що треба зробити країні-агресорці для того, щоб атаки припинилися. «Якщо росіяни хочуть, аби «бавовна» припинилася, вони мають скористатися для цього єдиною можливістю – покинути територіальні води України та нашу землю. І чим швидше вони це зроблять, тим буде краще для них», – зазначив Малюк.

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«Бо ми стовідсотково переможемо ворога у цій війні», – додав він.

Нагадаємо, ніч на 5 серпня у районі Керченського мосту було чутно вибухи.

Згодом стало відомо, що одним з дронів у районі Керчі міг бути пошкоджений російський танкер-хімовоз SIG, який прийшов із Туреччини. Це сталося на відстані 32 миль від Керченської протоки, тому жителі Керчі і околиць чули вибухи.

Пошкоджено машинне відділення судна і воно не в змозі самостійно пересуватися. Група рятувальників вирушила з Новоросійська на місце події.

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У соцмережі з’явилися фото зсередини російського танкера-хімовоза Sig, пошкодженого внаслідок атаки морських безпілотників.

Також є відео удару морського дрона по російському танкеру Sig.

Джерела в СБУ повідомили, що підрив великого російського нафтового танкера Sig був результатом спецоперації Служби безпеки України та ВМС ЗСУ.

Крім того, у ніч на 4 серпня великий десантний корабель «Олєнєгорський горняк», що стояв у порту Новоросійська, був атакований під час спецоперації СБУ.