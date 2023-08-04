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Операція СБУ: момент влучання у російський десантний корабель потрапив на відео

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Операція СБУ: момент влучання у російський десантний корабель потрапив на відео
Дрон СБУ пошкодив десантний корабель окупантів
скріншот з відео

Корабель «Оленегорский горняк» отримав серйозну пробоїну

Великий десантний корабель «Олєнєгорський горняк», що стояв у порту Новоросійська, був атакований під час спецоперації СБУ. Про це повідомляють ЗМІ із посиланням на джерела у Службі безпеки.

На відео видно, як надводний дрон СБУ, насичений 450 кілограмами тротилу, атакує ворожий корабель, де перебуває близько 100 чоловік екіпажу.

Як зазначають джерела в Службі безпеки, спецоперацію проводили разом з ВМС. В результаті атаки «Оленегорский горняк» отримав серйозну пробоїну і наразі не може виконувати свої бойові завдання. Тож усі заяви росіян про «відбиту атаку» – фейк.

До слова, це далеко не перша успішна спецоперація СБУ з використанням надводних дронів. Раніше Голова СБУ Василь Малюк говорив, що атака на кораблі РФ у Севастопольській бухті у жовтні минулого року та нещодавній підрив Кримського мосту – справа рук СБУ.

Нагадаємо, що один із російських десантних кораблів нібито був підбитий під час нічної атаки дронів на Новоросійськ. Затопило один із його відсіків, через що корабель перекинувся на бік. Наразі корабель буксують до берега. 

 4 серпня міноборони РФ заявило про атаку морських дронів на Новоросійськ. Міноборони РФ оголосило, що в ніч на п'ятницю російську військово-морську базу спробували атакувати два українські безекіпажні катери. 

Раніше повідомлялося, що вночі прогриміли вибухи і було чути стрілянину в районі російського порту Новоросійськ. Були припущення, що порт у Новоросійську атакували морські дрони.

 

Теги: росія СБУ корабель

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