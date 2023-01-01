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У військових елітах Ірану назріває розкол – названо причину

Юрій Лящук
glavcom.ua
У військових елітах Ірану назріває розкол – названо причину
Розбіжності існують між високопоставленими офіцерами
фото: Reuters

Генерал Хамід Абазарі заявив, що деякі воєначальники «виступили проти цінностей, верховного лідера та режиму»

Серед іранської військової еліти назріває розкол через питання придушення протестів, які тривають кілька місяців. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Нещодавні коментарі лідерів Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) відображають розбіжності, що продовжуються всередині режиму, і особливо у КВІР, з приводу протестів, пишуть аналітики проєкту критичних загроз.

Бригадний генерал Хамід Абазарі заявив, що деякі воєначальники «виступили проти цінностей, верховного лідера та режиму», припускаючи, що вони сперечаються про те, як упоратися з заворушеннями.

Абазарі також розкритикував посадових осіб, які публічно не засудили протести. Колишній керівник організації «Басідж» бригадний генерал Голам Хоссейн Гейб Парвар, який тепер відповідає за організацію та навчання елітних підрозділів, що спеціалізуються на придушенні протестів, підтримав критику Абазарі

Іранські ЗМІ назвали Абазарі радником командувача КВІР генерал-майора Хоссейна Саламі. 31 грудня відділ зв'язків із громадськістю КВІР опублікував заяву, в якій відкидає зауваження Абазарі та заперечує, що він є радником Саламі.

У заяві йдеться, що Абазарі висловив свою особисту думку, але не використав правдиву інформацію.

Зауваження Абазарі вказують на те, що розбіжності в КВІР існують між високопоставленими офіцерами. Абазарі заявив, що командири, яких він згадав, брали участь у ірано-іракській війні у 1980-х роках і тепер є генералами. Командирам цього покоління нині від 50 до 60 років, і вони, зазвичай, служать у вищих ешелонах збройних сил.

Раніше аналітики ISW пояснили, чому Росія почала частіше використовувати «Шахеди».

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Теги: армія протест Іран

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