Росія передасть Ірану винищувачі Су-35 замість отриманих дронів-камікадзе

За даними західної розвідки, підготовка іранських льотчиків на винищувачах активно триває

Росія надасть Ірану 24 винищувачі Су-35 в обмін на безпілотники, які вона використовує у війні проти України. Про це повідомляє IsraelInfo.

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Таку інформацію оприлюднив 12 канал ізраїльського телебачення з посиланням на західні розвідки, які стежать за військовою співпрацею Москви та Тегерану.

За даними джерел, Росія незабаром передасть Ірану багатоцільові винищувачі Су-35. Йдеться про 24 винищувачі, які спочатку були призначені для Єгипту. США переконали Каїр відмовитися від угоди, після чого росіяни почали шукали покупців для літаків.

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Після того, як Іран став постачати дрони для російської армії, питання було вирішено.

Стверджується, що росіяни вже навчають іранських пілотів керувати новими літаками.

Раніше «Південь» повідомив скільки іранських дронів залишилось в окупантів.

Також повідомлялося, що ООН перевірить інформацію про постачання дронів Росії з Ірану.

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Нагадаємо, 17 грудня повідомлялося, що Росія отримала від Ірану нову партію дронів.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що у новій партії іранських дронів-камікадзе Shahed, яку отримала Росія від Ірану, – 250 безпілотників.