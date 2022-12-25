Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія передасть Ірану винищувачі Су-35 замість отриманих дронів-камікадзе

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Росія передасть Ірану винищувачі Су-35 замість отриманих дронів-камікадзе
Іран розраховує отримати від Росії винищувачі Су-35
фото з відкритих джерел

За даними західної розвідки, підготовка іранських льотчиків на винищувачах активно триває

Росія надасть Ірану 24 винищувачі Су-35 в обмін на безпілотники, які вона використовує у війні проти України. Про це повідомляє IsraelInfo. 

Таку інформацію оприлюднив 12 канал ізраїльського телебачення з посиланням на західні розвідки, які стежать за військовою співпрацею Москви та Тегерану.

За даними джерел, Росія незабаром передасть Ірану багатоцільові винищувачі Су-35. Йдеться про 24 винищувачі, які спочатку були призначені для Єгипту. США переконали Каїр відмовитися від угоди, після чого росіяни почали шукали покупців для літаків. 

Після того, як Іран став постачати дрони для російської армії, питання було вирішено.

Стверджується, що росіяни вже навчають іранських пілотів керувати новими літаками.

Раніше «Південь» повідомив скільки іранських дронів залишилось в окупантів

Також повідомлялося, що ООН перевірить інформацію про постачання дронів Росії з Ірану.

Нагадаємо, 17 грудня повідомлялося, що Росія отримала від Ірану нову партію дронів.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що у новій партії іранських дронів-камікадзе Shahed, яку отримала Росія від Ірану, – 250 безпілотників. 

Читайте також: Військова співпраця із Росією. Іран зробив нову заяву
Теги: Іран росія росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За грудень повітряні сили збили майже 70 іранських дронів
ЗСУ розповіли, скільки іранських дронів збили у грудні
21 грудня, 05:58
ЗСУ повідомили, чи використовуватимуть Patriot для боротьби з дронами
ЗСУ повідомили, чи використовуватимуть Patriot для боротьби з дронами
23 грудня, 20:55
Іранські дрони значно дешевші за зенітні ракети, якими ЗСУ доводиться їх збивати
Росія придбала в Ірану 1700 дронів, Буданов розповів, скільки вже використано
Вчора, 14:35

Політика

Росія передасть Ірану винищувачі Су-35 замість отриманих дронів-камікадзе
Росія передасть Ірану винищувачі Су-35 замість отриманих дронів-камікадзе
Помер головний військовий представник Росії при НАТО
Помер головний військовий представник Росії при НАТО
Різдво відлунює брязканням зброї в Україні: привітання Патріарха Варфоломія
Різдво відлунює брязканням зброї в Україні: привітання Патріарха Варфоломія
«Не хочу умирать за амбиции поехавшего старика». Пост спікера держдуми наробив галасу у Росії
«Не хочу умирать за амбиции поехавшего старика». Пост спікера держдуми наробив галасу у Росії
Путін назвав нову мету РФ у війні проти України
Путін назвав нову мету РФ у війні проти України
Дитячий хор з України виступив на різдвяній службі, організованій Кейт Міддлтон (відео)
Дитячий хор з України виступив на різдвяній службі, організованій Кейт Міддлтон (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
77K
У Києві пролунали вибухи
35K
Чому Україна не атакує білоруські аеродроми? Безсмертний прорахував рішення Зеленського
20K
25 грудня – Різдво Христове: прикмети та заборони
13K
Путін назвав нову мету РФ у війні проти України
9493
На Різдво в Україні завили сирени: масштабна повітряна тривога
7579
Над Україною пролетів Санта-Клаус (фото)

Новини

Схема на ринку доставки газу: 17 млрд боргів можуть випаруватися? (документ)
Вчора, 09:46
Голова Львівської ОВА вимагає покарати керівництво Львівської податкової
22 грудня, 23:03
Тюмень готується до анексії Білорусі? (документ)
20 грудня, 12:22
У Росії оприлюднили факти підготовки нової хвилі мобілізації
20 грудня, 11:43
300 днів війни: ворог намагається наступати на трьох напрямках
20 грудня, 06:56
Пропаганда працює на повну: топ-5 наративів кремлівських медіа про ЗСУ
19 грудня, 15:11

Прес-релізи

В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
23 грудня, 09:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту