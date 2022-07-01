Чого бракує ЗСУ: військовий пояснив на прикладі Сєвєродонецька

Українська армія не втримала Сєверодонецьк з кількох причин. Це недостатня кількість артилерії, бронетехніки і перевага росіян у небі

У Сєверодонецьку була недостатня укомплектованість піхотних підрозділів бронетехнікою

Українські піхотні підрозділи кількісно дуже поступалися росіянам та майже не мали бронетехніки. Про це написав на Facebook учасник російсько-української війни, доброволець батальйону «Донбас» Дмитро Бабкін.

За його словами, однією із головних проблем української армії під час оборони Сєверодонецька стали безпілотники «Орлан», які ЗСУ поки що не навчилися збивати. Саме ці безпілотники корегували роботу ворожої артилерії.

«Я знаю, що хтось десь це робив (збивав «Орлани» – ред.), але в нас з цим питанням суттєвий трабл», – наголосив Бабкін.

Крім того, російська армія мала у розпорядженні значно більше артилерії, особливо далекобійної. За словами Бабкіна, ця пропорція потроху вирівнюється, але у Сєверодонецьку вона була зовсім не на користь ЗСУ.

Також військовий наголосив на тому факторі, про який майже не згадують. Мова про недостатню укомплектованість піхотних підрозділів бронетехнікою. Скажімо, зазначив Дмитро Бабкін, українська батальйонно-тактична група, маючи удесятеро менше бійців, не мала у розпорядженні жодного БМП, «а кілька БТР погоди не роблять».

Це призвело до великих втрат, особливо у складі підрозділів територіальної оборони: «Самостійно вони не показали себе ефективними бойовими підрозділами та понесли невиправдані дуже великі втрати».

Ще одним фактором невдачі при обороні Сєверодонецька стала російська авіація, яка мала перевагу у небі.

«Всі інші питання наше командування намагалося вирішувати і вирішувало. Голодними ми не сиділи, і боєприпаси не жаліли», – запевнив Бабкін.

Нагадаємо, у соцмережі з’явилася інформація, що у ніч на 24 червня українські підрозділи організовано залишили частину промзони Сєвєродонецька. Як зазначив журналіст Юрій Бутусов, «відходити гірко, але це рішення давно вже назріло».

Захисники Сєвєродонецька отримали команду відходити на нові укріплені позиції, оскільки з кожним днем пропорційно кількість загиблих на незакріплених позиціях може рости.

Про те, що українські сили відступили із Сєвєродонецька, повідомило і CNN з посиланням на коментар високопоставленого представника Міноборони США. За словами співрозмовника видання, ЗСУ, відходячи від Сєверодонецька, «ставлять себе в таке становище, коли вони можуть краще захистити себе». Він наголосив, що ЗСУ здійснюють професійний тактичний відступ.

Втім, радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що у Сєверодонецьку продовжує діяти український спецназ.