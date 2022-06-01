Залужний оцінив ситуацію на Луганщині та розповів, у чому має перевагу противник

Операції на Луганщині носять комплексний характер і вимагають поєднання як оборонних, так і наступальних дій

У Луганській області росіяни намагаються витіснити наші підрозділи із займаних позицій

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з начальником Об’єднаного штабу Збройних сил Французької Республіки генералом армії Тьєрі Бюркаром. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Подякував колезі та в його особі всьому Французькому народу за надану допомогу та підтримку. Також висловив співчуття у звʼязку із загибеллю в Україні внаслідок російського обстрілу французького журналіста Фредеріка Леклерка», – розповів Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ також поінформував свого візаві про поточну оперативну обстановку, зазначивши, що бойові дії ведуться майже на всіх напрямках.

«Найскладніша ситуація у Луганській області, де противник намагається витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Пояснив, що операції носять комплексний характер і вимагають поєднання як оборонних, так і наступальних дій. Однак противник має вирішальну перевагу в артилерії, що актуалізує питання якнайшвидшого переходу наших підрозділів на озброєння НАТівського зразка. Це збереже життя наших людей і наші території», – підсумував Валерій Залужний.

Раніше Валерій Залужний розповів, що гаубиці Caesar уже на передовій. Наші артилеристи швидко опанували нове озброєння, фактично за 2-3 години.