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  4. Залужний оцінив ситуацію на Луганщині та розповів, у чому має перевагу противник
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    Події в Україні

    Залужний оцінив ситуацію на Луганщині та розповів, у чому має перевагу противник

    Операції на Луганщині носять комплексний характер і вимагають поєднання як оборонних, так і наступальних дій - Залужний оцінив ситуацію на Луганщині та розповів, у чому має перевагу противник
    Операції на Луганщині носять комплексний характер і вимагають поєднання як оборонних, так і наступальних дій
    фото з відкритих джерел

    У Луганській області росіяни намагаються витіснити наші підрозділи із займаних позицій

    Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з начальником Об’єднаного штабу Збройних сил Французької Республіки генералом армії Тьєрі Бюркаром. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    «Подякував колезі та в його особі всьому Французькому народу за надану допомогу та підтримку. Також висловив співчуття у звʼязку із загибеллю в Україні внаслідок російського обстрілу французького журналіста Фредеріка Леклерка», – розповів Залужний.

    Головнокомандувач ЗСУ також поінформував свого візаві про поточну оперативну обстановку, зазначивши, що бойові дії ведуться майже на всіх напрямках.

    «Найскладніша ситуація у Луганській області, де противник намагається витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Пояснив, що операції носять комплексний характер і вимагають поєднання як оборонних, так і наступальних дій. Однак противник має вирішальну перевагу в артилерії, що актуалізує питання якнайшвидшого переходу наших підрозділів на озброєння НАТівського зразка. Це збереже життя наших людей і наші території», – підсумував Валерій Залужний.

    Раніше Валерій Залужний розповів, що гаубиці Caesar уже на передовій. Наші артилеристи швидко опанували нове озброєння, фактично за 2-3 години.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна Facebook озброєння окупація #stoprussia Валерій Залужний
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    Залужний оцінив ситуацію на Луганщині та розповів, у чому має перевагу противник