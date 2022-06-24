Кулеба назвав єдину перевагу Росії у війні з Україною

Кулеба заявив, що Німеччина та інші країни Заходу мають прискорити постачання Україні зброї

Сьогодні Україна потребує реактивних систем залпового вогню та 155-міліметрових артилерійських систем

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що єдиною перевагою, яку має Росія на війні проти України, є артилерія. Про це він повідомив в інтерв'ю німецькому виданню Bild.

Саме тому, на думку міністра, Німеччина та інші країни Заходу повинні прискорити надання Україні тяжкого озброєння.

«У них є перевага в артилерії, і вони використовують її повною мірою, але це їхня єдина перевага. Якщо ми придбаємо розумну кількість важкої зброї та сучасних артилерійських систем, ми зможемо переламати перебіг подій на свою користь», – заявив міністр.

Кулеба пояснив, що сьогодні Україна потребує реактивних систем залпового вогню та 155-міліметрових артилерійських систем, оскільки в української армії закінчуються боєприпаси радянських калібрів. Проте, як додав він, запаси боєприпасів НАТО швидко збільшуються.

«Кожна одиниця зміцнює нас та дозволяє наблизитися до того дня, коли ми відстоїмо мир для себе та всієї Європи», – наголосив Кулеба.

Варто зауважити, що в Росії обурені тим, що європейські союзники України передають нашим захисникам радянське озброєння. Погрожують знищувати його під час транспортування до фронту.

За даними Wall Street Journal, Велика Британія по всьому світу розшукує радянську зброю через представників міноборони та своїх військових аташе. Як сказав британський міністр оборони Бен Воллес, часто з'ясовується, що в тих самих країнах таку ж зброю шукають і російські представники. Радянська чи російська зброя є в арміях 23 країн.

Відомо, що постачання старих радянських озброєнь – міра вимушена, це допоможе українцям вистояти, поки вони освоюватимуть нову техніку.

В Україні є своя артилерія, але вона переважно ще радянського виробництва. На озброєнні ЗСУ – пускові ракетні установки «Град», а також далекобійні «Урагани» та «Смерчі».

Нагадаємо, Кулеба розповів, за яких умов Путін сам прийде на переговори.

Зазначимо, що у день, коли лідери Європейського Союзу голосували за надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС, Кремль заговорив про «мирний план».