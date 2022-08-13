Чотирилапі захисники отримали сучасне екіпірування (фото)

Собаки отримали тактичні окуляри, бронежилет та взуття

Благодійники та волонтери передали чотирилапим воїнам з різних підрозділів Сил оборони України захисне екіпірування. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Собаки отримали тактичні окуляри, бронежилет, взуття. Також було передано необхідні медичні набори.

«Тепер ще більше красені. Захисне екіпірування для чотирилапих воїнів із різних підрозділів Сил оборони України від благодійників та волонтерів. Велика подяка! Разом переможемо!», – зазначає Генштаб.

4 фото На весь екран







Нагадаємо, 20 липня найвідомішому чотирилапому саперу України Патрону виповнилось три роки.

До слова, триває 171-а доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Тривають авіаційні та ракетні удари російських окупантів по об’єктах на території України. Підрозділи збройних сил Республіки Білорусь виконують завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях. Наступальними діями окупанти намагаються прорвати оборону наших військ у напрямках Олександрополя, Красногорівки, Авдіївки, Мар’їнки та Пісків. Тривають жорсткі бої.