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Чотирилапі захисники отримали сучасне екіпірування (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чотирилапі захисники отримали сучасне екіпірування (фото)
Для собак-захисників волонтери передали необхідні медичні набори
Генштаб ЗСУ

Собаки отримали тактичні окуляри, бронежилет та взуття

Благодійники та волонтери передали чотирилапим воїнам з різних підрозділів Сил оборони України захисне екіпірування. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Собаки отримали тактичні окуляри, бронежилет, взуття. Також було передано необхідні медичні набори.

«Тепер ще більше красені. Захисне екіпірування для чотирилапих воїнів із різних підрозділів Сил оборони України від благодійників та волонтерів. Велика подяка! Разом переможемо!», – зазначає Генштаб.

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Нагадаємо, 20 липня найвідомішому чотирилапому саперу України Патрону виповнилось три роки.

До слова, триває 171-а доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Тривають авіаційні та ракетні удари російських окупантів по об’єктах на території України. Підрозділи збройних сил Республіки Білорусь виконують завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях.  Наступальними діями окупанти намагаються прорвати оборону наших військ у напрямках Олександрополя, Красногорівки, Авдіївки, Мар’їнки та Пісків. Тривають жорсткі бої.

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Теги: окупанти Україна росія війна в Україні війна

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