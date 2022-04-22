Наші чотирилапі проти москальських «псів»: як собаки та коти боронять Україну

Наші захисники, крім народної підтримки, мають ще надійний тил у виді чотирилапих друзів

Коти та собаки ходять на бойові завдання та просто тішать військових у хвилини смутку

В Україні вже два місяці триває повномасштабна війна. Нашим захисникам, які боронять державу від ворога, допомагають чотирилапі друзі. Вони ходять на бойові завдання, допомагають діткам адаптуватися в нових умовах та просто тішать військових у хвилини смутку. Розповідаємо про найвідважніших українських котів та собак, які вже відзначилися під час війни.

Пес-«сапер» Патрон

Про дворічного джек-рассела-тер'єра Патрона знає уся країна. Він допомагає очистити українську землю від смертоносного бруду – вибухівок, які залишили російські загарбники. І робить це на відмінно!

Разом з піротехніками Чернігівської області чотирилапий малюк вишукує боєприпаси. Знайшовши, собака сигналізує про небезпечну знахідку. Рятувальники називають пса своїм талісманом, адже він супроводжує їх завжди і усюди.

Щодо вподобань хвостатого – він дуже любить сир, тому команда саперів при нагоді тішить його смачненьким. У мережі Патрон – справжня зірка. Він уже збирає фан-арти від українців, які на своїй сторінці у Facebook публікує ДСНС.

Окрім своїх портретів, Патрон також стає героєм мемів.

Для тих, хто переймається, як же песику вдається допомагати розміновувати території й не наражатися на небезпеку, його господарі підготували відповідь: собаці безпечно розкопувати міни, адже його вага занадто мала, щоб снаряд здетонував.

Красавчик – справжній «воїн»

Шестирічний лабрадор Красавчик – також із чотирилапих «захисників». Раніше він жив із коханою військовослужбовця Бескида, а тепер тішить захисників на передовій. Як розповів його господар на YouTube-каналі проєкту «Український свідок», усі, хто бачить собаку вперше, називають великим котом, адже він дуже лагідний та спокійний. Утім, пес не лише розважає бійців, але й допомагає їм на виїздах.

«Він себе «чотко» почуває. Йому все подобається, його все влаштовує», – з усмішкою розповідає Бескид.

На особливо складні завдання чотирилапого беруть рідко, адже він любить бігати, гавкати й може демаскувати господаря. Однак на одному з таких завдань Красавчик врятував життя Бескиду.

«Я стояв висунутий з окопу, десь по груди… Він зробив так, щоб я в цей момент зайшов в безпечне місце», – розповідає захисник.

Красавчик часом і бешкетник: якщо його не беруть на бойові завдання, він ображається – обмазується пилом чи брудом і лежить на спальнику господаря, а потім – вдає «невинного».

Харизматична Кіра – за рідний Київ загризе

Наприкінці березня на службу у 112 Бригаду територіальної оборони міста Києва прийшла бельгійська вівчарка, якій дали позивний Кіра. Як розповіли у Telegram-каналі «Національний спротив», красуня добровільно приєдналася до підрозділу – просто прибігла на позиції до наших захисників і залишилася з ними.

«Вівчарка Кіра стала на бойове чергування разом зі своїм підрозділом на околиці столиці і готова покусати й навіть загризти будь-якого клятого московського окупанта, який захоче прийти до Києва», – зазначили на каналі.

Цуценя Джессі – розпізнає тип обстрілу за звуком

У березні у лави захисників України вступила ще одна маленька героїня на ім’я Джессі. Вона народилася на фронті і їй всього місяць, однак, за словами наших рятувальників, вона вже вправно розпізнає тип обстрілу за звуком.

Дівчинка заступає у спеціальний наряд, який їй придумали захисники, – «Фішка». Коли собака відчуває небезпеку – починає гавкати, у такий спосіб попереджаючи захисниць та захисників України.

Як розповіли у Telegram-каналі МВС, Джессі так прикипіла до прикордонників, що разом з ними й в наряді, і на відпочинку. А після війни Джессі обов’язково поїде додому з одним із прикордонників.

«Поліцейський» Байрактар вміє передбачати ворожі атаки

У Національної поліції Київщини невдовзі після початку війни також з’явився свій талісман – цуценя на прізвисько Байрактар. У Кінологічному центрі поліції області зазначають, що малюк здатен передбачати атаки ворога.

Він відчуває початок наближення окупанта і здіймає ґвалт за кілька хвилин до того, як починають лунати вибухи.

«Так само гучно радіє Байрактар і здобуткам наших захисників. Поліцейські жартують, що внесок Байрактара є у кожну перемогу оборонців Ірпеня», – кажуть у поліції Київської області.

«Нацгвардієць» Байрактар вміє ловити «фішки»

У Національної гвардії України теж є свій чотирилапий Байрактар. Він прибився до гвардійців у перший день, коли ті почали облаштовувати свої позиції, і залишився тут.

«Чому назвали Байрактар? Бо це наша головна зброя. Він перший «ловить фішку» і вказує нам на можливу небезпеку. Як і ми, несе службу цілодобово», – розповідають у Національній гвардії.

Хвостаті психологи – знають, як заспокоювати

Собаки – це чудові психологи: вони вислухають, втішать, хіба пораду не дадуть, однак, коли вони поряд, це не потрібно. У Києві кінологи зі своїми чотирилапими помічниками підтримують дітей. У Нацполіції показали фото тварин та дітей й підписали їх так: «Ті, хто ще до війни розшукували злочинців, сьогодні заспокоюють дітей, граються з ними та будь-якими методами відвертають увагу малюків від цієї жахливої війни в нашій країні!»

Коти – охоронці Одеси

Не лише собаки допомагають нашим захисникам боронити Україну від ворога. Коти – ще ті «воїни», і яскравий приклад цьому – пухнастик, який вирішив скласти компанію герою на пляжі в Одесі.

Кіт Лео – «заспокійливе» наших рятувальників

Регулярно про свою співпрацю з чотирилапими розповідають рятувальники ДСНС. У одній із публікацій вони поділилися знімками з котом Лео, якого охрестили «заспокійливим» психологічної служби ЧІПБ.

Нагадаємо, раніше «Главком» розповідав, як осиротілі тварини обрали собі нових господарів. Наприклад, нардеп Єгор Фірсов, який після війни став до лав тероборони Києва, під час роботи в Бучі, на території розгромленого рашистами ЖК, знайшов кота.