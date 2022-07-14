Луценко пояснив, чому влада так розкручує пса Патрона

«Після війни почнеться нове політичне життя»

При семи тисячах нагороджених під час війни українці здебільшого знають лише пса Патрона. Усе тому, що його розкручує влада, адже пес не може бути конкурентом на виборах. Таку думку у інтерв’ю «Главкому» висловив колишній генпрокурор України Юрій Луценко, який воює на фронті з 25 лютого.

«Нові часи народжують нових героїв. А вони просто не можуть про себе заявити. При 150 нових героях і семи тисячах нагороджених у ході війни ми знаємо лише пса Патрона. Знаєте чому? Тільки тому, що він не може балотуватися», – сказав Луценко.

Луценко зазначив, що після війни почнеться нове політичне життя. Питання у тому, де пройде новий розподіл політиків. Перед війною цей розподіл традиційно полягав у проукраїнськості та проросійськості. Всі проросійські політики наразі змиті кров’ю українців сходу і заходу, пролитою Путіним і його п’ятою колоною.

«На мою думку, після перемоги виникне розподіл на проєвропейських політиків, які будуть виконувати, здавалося б, дуже важкі вимоги Євросоюзу, та тих, хто буде пропонувати українцям нібито легкий шлях білоруського авторитарного популізму. Демократія чи авторитаризм, економічна конкуренція чи владний монополізм, НАТО чи дивні формули «п’ятого колеса» колективної безпеки – ось це будуть реперні точки політичного життя. Хто буде гравцями – залежить від активності тих, хто зараз зайнятий війною», – пояснив Луценко.

Крім того, Юрій Луценко вважає, що країну змінюють крупні партії. Тож Лещенко, Садовий, Гройсман чи «клуб любителів Саакашвілі» навряд чи можуть сьогодні самостійно йти на вибори.

Нагадаємо, раніше колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко показав, як разом із побратимами проводить дозвілля на фронті. Нинішній стрілець батальйону тероборони розповів, що вояки потребують і «духовного боєкомплекту», а тому читають книги, подаровані одним із видавництв.

Також Луценко озвучив три сценарії ймовірного розвитку подій зі звільнення українських територій від окупантів.

Додамо, що у батальйоні разом із Юрієм Луценком несуть службу інші політики та відомі люди. Зокрема, колишній в.о. президента України Олександр Турчинов, екснардеп Сергій Хлань та колишній перший заступник голови СБУ Павло Демчина.