Данілов назвав дату, коли Росія планувала завершити «спецоперацію»

Секретар РНБО припустив, що війна може закінчитися раніше, ніж на початку літа наступного року

Влада РФ планувала завершити так звану «спецоперацію» в Україні 7 березня. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в інтерв’ю «Українській правді».

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Данілов повідомив, що 7 березня йому востаннє надходило повідомлення про загрозу життю президента України Володимира Зеленського.

«Чому? Тому що на 7 березня вони планували закінчення цієї «операції», – пояснив секретар РНБО.

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Крім того, Данілов припустив, що війна може закінчитися раніше, ніж на початку літа наступного року.

«Але з урахуванням того, що я реаліст, розумію, що раніше весни – літа в нас навряд чи буде таке свято. Але воно обов'язково буде на нашій вулиці", – додав секретар РНБО.

Раніше Данілов попереджав, що Росія найближчі місяць-два буде «скаженіти».

Нагадаємо, триває 299-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Красногорівка, Олександропіль, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині.