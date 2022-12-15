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Чому Путін скасував щорічну пресконференцію – версія Данілова

Юрій Лящук
glavcom.ua
Чому Путін скасував щорічну пресконференцію – версія Данілова
Під час виступу диктатора можуть відбутися неконтрольовані події
Фото: flickr

На думку Данілова, Путін «перебуває у стані переляканої людини»

Кремлівський диктатор Володимир Путін скасував велику пресконференцію перед Новим роком. На рішення Путіна вплинула нова фобія, яка розцвітає на російських складах. Саме так секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону пояснив відмову Путіна від щорічного послання до росіян.

Данілов переконаний, що кривавий диктатор боїться, що під час виступу відбудуться неконтрольовані події.

«Він лякається, що в той момент, коли він проводитиме пресконференцію, десь щось спалахне, якась «бавовна» або щось бабахне», – сказав Данілов.

Секретар РНБО додав, що Путін опиниться у поганому світлі, якщо під час його виступу станеться такий казус.

«Уявляєте, як він буде виглядати, якщо це відбудеться під час так званого його спілкування з народом», – сказав він.

На думку Данілова, Путін «перебуває у стані переляканої людини». Він вважає, що такий стан диктатор дуже небезпечний, порівнявши його зі щуром, якого загнали в кут. Секретар РНБО зазначив, що щур, тобто Путін, буде чинити опір.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін не проводитиме цього року щорічної традиційної пресконференції.

Додамо, що з 2012 року підсумкова пресконференція президента Росії проходила щороку в грудні.

Раніше повідомлялося, що Путін може скасувати традиційну пресконференцію на тлі поразки у Херсоні.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

9 листопада міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області, тобто залишити Херсон. Президент України Володимир Зеленський заявив, оголошення Росії про нібито відступ з правого берега Херсонської області не є «жестом доброї волі» чи «подарунком» з боку Росії. 

Додамо, що 38% збройних сил Росії вже виведено з ладу.

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Теги: росія путін Олексій Данілов війна

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