Чому Путін скасував щорічну пресконференцію – версія Данілова
На думку Данілова, Путін «перебуває у стані переляканої людини»
Кремлівський диктатор Володимир Путін скасував велику пресконференцію перед Новим роком. На рішення Путіна вплинула нова фобія, яка розцвітає на російських складах. Саме так секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону пояснив відмову Путіна від щорічного послання до росіян.
Данілов переконаний, що кривавий диктатор боїться, що під час виступу відбудуться неконтрольовані події.
«Він лякається, що в той момент, коли він проводитиме пресконференцію, десь щось спалахне, якась «бавовна» або щось бабахне», – сказав Данілов.
Секретар РНБО додав, що Путін опиниться у поганому світлі, якщо під час його виступу станеться такий казус.
«Уявляєте, як він буде виглядати, якщо це відбудеться під час так званого його спілкування з народом», – сказав він.
На думку Данілова, Путін «перебуває у стані переляканої людини». Він вважає, що такий стан диктатор дуже небезпечний, порівнявши його зі щуром, якого загнали в кут. Секретар РНБО зазначив, що щур, тобто Путін, буде чинити опір.
Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін не проводитиме цього року щорічної традиційної пресконференції.
Додамо, що з 2012 року підсумкова пресконференція президента Росії проходила щороку в грудні.
Раніше повідомлялося, що Путін може скасувати традиційну пресконференцію на тлі поразки у Херсоні.
Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.
9 листопада міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області, тобто залишити Херсон. Президент України Володимир Зеленський заявив, оголошення Росії про нібито відступ з правого берега Херсонської області не є «жестом доброї волі» чи «подарунком» з боку Росії.
Додамо, що 38% збройних сил Росії вже виведено з ладу.
Коментарі — 0