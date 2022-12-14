Росія найближчі місяць-два буде «скаженіти» – Данілов

Данілов: «На Різдво можуть бути якісь дива, але це не стосується Росії»

Cекретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов припускає, що найближчим часом не буде легко. Росія буде «скаженіти». Про це він сказав в ефірі телемарафону.

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«Останнім часом країни, які спостерігали за процесами, на сьогодні стають на бік світла, наш бік. Чи буде легко? Думаю, легко не буде. Зараз вони будуть скаженіти. Вони робитимуть крайні (дії – «Главком») як той щур, загнаний в кут, тоді він є найнебезпечнішим. Саме такі часи нас можуть очікувати найближчі місяць-півтора-два», – сказав Данілов.

Крім того, секретар РНБО впевнений, що окупанти не залишать територію України на Різдво.

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«На Різдво можуть бути якісь дива, але це не стосується Росії. Розуміємо, що нікуди вони не підуть. З урахуванням лише тих обставин, які роблять ЗСУ, президент, РНБО, ми змусимо ворога покинути всю нашу територію, згідно з нашою Конституцією, включно з Кримом», – додав він.

Раніше Олексій Данілов повідомляв, що кількість пожеж, які регулярно стаються у Росії, буде тільки збільшуватися з кожним тижнем.

Також Данілов повідомив, чи пристане РФ на пропозицію Зеленського вивести війська на Різдво.

Також секретар РНБО натякнув, як далеко Україна завдаватиме ударів у відповідь.

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Нагадаємо, Федеральний уряд Німеччини визнав право українців влучати по військових цілях у Росії.

Як відомо, у ніч на 5 грудня в країні-терористці Росії відбулося кілька подій, які неабияк спантеличили окупантів. На аеродромі під російською Рязанню вибухнув бензовоз, внаслідок чого загинуло щонайменше троє людей, а на аеродромі в Саратовській області безпілотник впав на бомбардувальники – пошкоджень зазнали два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Щонайменше двоє вояків РФ отримали поранення, їх госпіталізували.

Як вважає американський Інститут вивчення війни (ISW), удари по двох російських стратегічних авіабазах, яких, ймовірно, 5 грудня завдали українські війська, продемонстрували здатність України зірвати кампанію ударів Росії по українській інфраструктурі.