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Росія найближчі місяць-два буде «скаженіти» – Данілов

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія найближчі місяць-два буде «скаженіти» – Данілов
фото з відкритих джерел

Данілов: «На Різдво можуть бути якісь дива, але це не стосується Росії»

Cекретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов припускає, що найближчим часом не буде легко. Росія буде «скаженіти». Про це він сказав в ефірі телемарафону.

«Останнім часом країни, які спостерігали за процесами, на сьогодні стають на бік світла, наш бік. Чи буде легко? Думаю, легко не буде. Зараз вони будуть скаженіти. Вони робитимуть крайні (дії – «Главком») як той щур, загнаний в кут, тоді він є найнебезпечнішим. Саме такі часи нас можуть очікувати найближчі місяць-півтора-два», – сказав Данілов.

Крім того, секретар РНБО впевнений, що окупанти не залишать територію України на Різдво.

«На Різдво можуть бути якісь дива, але це не стосується Росії. Розуміємо, що нікуди вони не підуть. З урахуванням лише тих обставин, які роблять ЗСУ, президент, РНБО, ми змусимо ворога покинути всю нашу територію, згідно з нашою Конституцією, включно з Кримом», – додав він.

Раніше Олексій Данілов повідомляв, що кількість пожеж, які регулярно стаються у Росії, буде тільки збільшуватися з кожним тижнем.

Також Данілов повідомив, чи пристане РФ на пропозицію Зеленського вивести війська на Різдво.

Також секретар РНБО натякнув, як далеко Україна завдаватиме ударів у відповідь.

Нагадаємо, Федеральний уряд Німеччини визнав право українців влучати по військових цілях у Росії.

Як відомо, у ніч на 5 грудня в країні-терористці Росії відбулося кілька подій, які неабияк спантеличили окупантів. На аеродромі під російською Рязанню вибухнув бензовоз, внаслідок чого загинуло щонайменше троє людей, а на аеродромі в Саратовській області безпілотник впав на бомбардувальники – пошкоджень зазнали два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Щонайменше двоє вояків РФ отримали поранення, їх госпіталізували.

Як вважає американський Інститут вивчення війни (ISW), удари по двох російських стратегічних авіабазах, яких, ймовірно, 5 грудня завдали українські війська, продемонстрували здатність України зірвати кампанію ударів Росії по українській інфраструктурі. 

Читайте також: Які будуть наслідки вибухів на авіабазах РФ: аналіз ISW
Теги: Україна окупанти Олексій Данілов росія війна

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