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Кремль відреагував на успіхи ЗСУ та прокоментував формат війни

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Кремль відреагував на успіхи ЗСУ та прокоментував формат війни
Пєсков спростував інформацію зі ЗМІ про зміну статусу «спеціальної військової операції»
фото з відкритих джерел

Пєсков заявив, що окупанти «порадяться» з населенням деокупованих Україною територій і повернуть їх РФ

Жодних рішень про зміну режиму «спеціальної військової операції» в Україні зараз не ухвалювалося. Про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков журналістам, передають росЗМІ.

«Це цілком і повністю прерогатива верховного головнокомандувача та президента країни (Путіна, – ред.). На сьогоднішній момент жодних таких рішень не ухвалювалося», – сказав Пєсков.

Він також спростував повідомлення щодо підготовки звернення Путіна з оголошенням про зміну статусу «спеціальної військової операції», яку раніше анонсували ЗМІ.

Крім цього, речник Путіна прокоментував успіхи ЗСУ у Запорізькій та Херсонській областях і заявив, що Росія поверне собі деокуповані Україною території.

«Я ще раз повторюю, там певні території буде повернуто. І ми продовжимо радитись із тим населенням, яке виявить бажання жити з Росією», – додав Пєсков.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 4 жовтня повідомив, що українська армія здійснює на півдні нашої країни доволі швидкий і потужний рух у межах поточної оборонної операції.

До слова, триває 224-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог здійснює перегруповування підрозділів своїх військ на окремих напрямках. 

Теги: окупанти Україна росія війна

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