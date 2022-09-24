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Британська розвідка пояснила, чи зможуть удари рашистів по дамбах зупинити наступ ЗСУ

Альона Боженко
glavcom.ua
Британська розвідка пояснила, чи зможуть удари рашистів по дамбах зупинити наступ ЗСУ
Російські удари по дамбах не зможуть зупинити наступ ЗСУ
фото ілюстративне

Російські командири все більше стурбовані своїми оперативними невдачами

Окупанти намагаються перешкодити настанню ЗСУ по річках Інгулець та Сіверський Донець. Про це повідомила пресслужба Міноборони Великої Британії.

У відомстві зазначили, що 21 і 22 вересня Росія завдала удару по греблі в Печеніги на річці Сіверський Донець, застосувавши балістичні ракети малої дальності або аналогічну зброю. Це сталося після удару по Карачунівській греблі під Кривим Рогом у центральній Україні 15 вересня 2022 року.

Проте британські розвідники запевняють, що українські сили просуваються далі вниз обома річками. Оскільки російські командири все більше стурбовані своїми оперативними невдачами, вони, ймовірно, намагаються завдати ударів по шлюзових воротах гребель, щоб затопити розташування українських військових.

«Малоймовірно, що атаки завдали значної шкоди українським операціям через велику відстань між пошкодженими греблями та зонами бойових дій», – вважають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, українські військові вже визволили близько 9 тис. кв. км нашої території від російських окупантів. Тривають стабілізаційні заходи. Звільнено близько 400 населених пунктів.

Додамо, триває 213-та доба героїчного протистояння Української нації російському вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, намагається відновити втрачені позиції, веде повітряну розвідку.

Ворог не припиняє завдавати удари по цивільній інфраструктурі та оселях мирних жителів. Загроза авіаційних та ракетних ударів окупантів зберігається на всій території України.

Теги: росія розвідка наступ Міноборони військові

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